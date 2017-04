Habló la actual pareja de Wagner: "Nunca sospeché que hubiera hecho algo"

Nora González, quien convivía con Sebastián Wagner desde hacía nueve meses, confirmó que el día que desapareció la joven le vio rasguños y marcas en el pecho. También que estaba asustado."Se puso triste y el lunes se fue con un bolso. Dijo que iba a trabajar al lavadero. Nunca sospeché que hubiera hecho algo", dijo González en una entrevista a Canal 9 Litoral. Además aseguró que "conocía los antecedentes pero le di una oportunidad".





"Ahora me siento en riesgo yo, no tengo ninguna custodia policial. Estaba con un monstruo en mi casa", dijo González entre lágrimas. Wagner había caído preso en 2010 por dos casos de abuso sexual. Salió en libertad el año pasado. Cuando lo detuvieron, según confirmó la Policía, intentó suicidarse.





Su pareja además contó que el último día que lo vio, "estaba asustado porque que no quería volver a la cárcel". Y admitió: "Me dijo que seguramente lo iban a buscar porque él era de allá (de Concepción del Uruguay). Yo le pregunté si la conocía, le mostré la foto, y me dijo que no". Este sábado encontraron un cuerpo que investigan si es el cadáver de Micaela García, que salió a bailar el sábado y no la volvieron a ver, salvo por videos de las cámaras