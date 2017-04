Gómez Centurión salió del coma y se encuentra "lúcido"

El jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, salió en las últimas horas del coma inducido y se encuentra "lúcido", aunque todavía debe permanecer en cuidados intensivos y no tiene fecha para el alta médico. "Se encuentra bien, ya le sacaron el respirador artificial, reconoce a las personas y está lúcido pero todavía no puede hablar", explicaron voceros del funcionario.



Gómez Centurión se encuentra internado desde el pasado 5 de abril en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde le realizaron un total de seis operaciones a raíz de un cuadro de peritonitis que se había agravado.



El jefe de la Aduana fue intervenido por última vez el sábado pasado, cuando le extrajeron los aparatos que le habían colocado tras el "lavaje de la cavidad abdominal" al que había sido sometido en las anteriores intervenciones.



Si bien aún no tiene fecha para el alta, el funcionario nacional se encuentra "lúcido" y ya no necesita la asistencia ventilatoria que le colocaron cuando entró en el coma farmacológico.



Por el momento, Gómez Centurión "se comunica a través de señas", ya que todavía se recupera de las consecuencias de haber estado tanto tiempo entubado a un respirador. El funcionario fue operado al día siguiente de entrar al sanatorio, por una "peritonitis secundaria a una apendicitis gangrenosa perforada con afectación del espacio retroperitoneal".



Tras los primeros análisis, los doctores detectaron que el funcionario estaba además infectado con un germen llamado Enterobacter Cloacae, que es "habitual en la flora intestinal, pero con alto grado de resistencia a los antibióticos".



A partir de entonces, los médicos debieron realizar varias cirugías de lavaje de estómago que "resultaron satisfactorias" pero decidieron mantenerlo "bajo analgesia y sedación" mientras se recuperaba.



Luego de su sexta operación, los profesionales de la clínica consideraron que ya podían sacarlo del coma inducido y continuar con su tratamiento sin asistencia mecánica.



Gómez Centurión asumió al frente de la Aduana en diciembre del 2015 junto al resto del Gabinete, aunque en agosto siguiente fue suspendido preventivamente de su cargo tras una denuncia sobre irregularidades en su gestión, aunque fue restituido dos meses después luego de que la Justicia desestimara la acusación.