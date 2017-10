Gendarmería allanó a Radio Pop minutos antes de la entrevista con Cristina Fernández

Poco antes de la llegada de la ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, a Radio Pop FM 101.5 para una entrevista con Beto Casella, la gendarmería nacional ingresó a la emisora.

Así lo difundieron los periodistas del grupo en sus redes sociales y lo informó el propio Casella al aire junto a Cristina, quien también opinó al respecto: "Llego y me encuentro carros de gendarmería, patrulleros de la policía bonaerense. Lo tomamos en broma pero no es para broma, es para cosa seria".

"Cuando me avisaron que gendarmería había allanado la radio me dijeron vas a ir. Tengo doble motivo para ir", explicó la ex mandataria. "¿Vos te imaginás en nuestro gobierno si gendarmería hubiera allanado radio Mitre, en el Congreso hasta los propios hubieran pedido explicaciones?", agregó.

El ingreso de gendarmería se debió a una medida dispuesta por el juez federal Julián Ercolini quien emitió hoy órdenes de presentación a empresas del Grupo Indalo en busca de libros contables con el objetivo de verificar si se cumple la inhibición general de bienes ordenada el año pasado, en el marco de una investigación por una multimillonaria defraudación al fisco, a raíz de una denuncia de la AFIP.

Las órdenes de presentación fueron llevadas esta mañana a los domicilios de los medios de comunicación, entre ellos Radio 10 y la FM Radio Pop, por miembros de esa fuerza.





Embed Ahora, allanan las radio de Indalo. POP, MEGA, VALE, RADIO 10 pic.twitter.com/rPHoLmNTT7 — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 5 de octubre de 2017





(Fuente: Infonews)