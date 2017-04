Frigerio reiteró que el Gobierno "no convocó" a la marcha oficialista

"El Gobierno no ha convocado. Nuestra obligación no es ganar la calle. Nosotros tenemos que ganar la batalla contra la pobreza, la falta de infraestructura básica", sostuvo el funcionario nacional sobre la marcha convocada por redes sociales que se llevará a cabo este sábado a las 18:00 en las principales plazas del país.





En diálogo con Radio Mitre, Frigerio remarcó: "la batalla no es ganar la calle. Gobiernos anteriores se han dedicado a ganar la calle y así le fue a la Argentina".





"La marcha de hoy no es una marcha para apoyar al Gobierno, sino a favor de la democracia. Es una marcha autonconvocada: no estamos poniendo micros, infraestructura, logística, como generalmente ocurre en la Argentina con las marchas", añadió. Finalmente, Frigerio señaló que el Gobierno está "trabajando para resolver problemas concretos".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, resaltó hoy que "la batalla" del Gobierno "no es ganar la calle" y afirmó que la marcha conocida como "1A" es "a favor de la democracia, no para apoyar al Gobierno", al tiempo que insistió en que el oficialismo "no ha convocado".