Un canillita concordiense encontró una billetera llena de documentación y se ocupó de encontrar al dueño.





En la cartera había un DNI, un carné de conducir y hasta las tarjetas de crédito. Preguntó por todos lados y como no pudo ubicarlo hizo unos carteles con birome y los pegó por todo el barrio María Goretti.





lucas.jpg





Luis Alberto Decoud, gracias a sus carteles y el boca en boca, pudo devolverle la billetera a Lucas, su dueño.





"Es un hombre laburador y sobre todo de buen corazón. De esos que dicen que aún no quedan... pero a mí me consta que eso no es tan cierto", dijo el joven, agradecido.