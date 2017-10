Este martes comienza el juicio oral contra Amado Boudou por el caso Ciccone

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou comenzará este martes a ser juzgado por lo que se conoció como el caso Ciccone, el primer expediente de corrupción que se abrió en la justicia en el segundo mandato de la presidente Cristina Kirchner.

Se trata de la compra de la imprenta más importante del país -Ciccone- en medio de su quiebra por la empresa The Old Fund que estaría vinculada a Boudou, quien utilizó su poder como ministro de Economía para realizar la operación.

Junto con Boudou serán juzgados José María Núñez Carmona, socio y amigo de la infancia de Boudou; Alejandro Vandenbroele, dueño de The Old Fund y presunto testaferro del ex vicepresidente; Nicolás Ciccone, uno de los dueños de la imprenta Ciccone; Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía.

Todos serán juzgados por los delitos de cohecho -coimas- y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y deben presentarse hoy a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py.





Fuente: Infobae