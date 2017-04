Encerraron a un ex juez condenado por abusos en una casa "embrujada"

El ex juez Juan Bernardi, condenado a prisión por abusar de menores carenciadas en Río Negro, cumplirá su condena en una casa cuyos vecinos aseguran que está "embrujada". El ex magistrado no va a una cárcel común por miedo a represalias de los internos.