En el Congreso Marcos Peña le pidió al kirchnerismo que se "hagan cargo de algo"

"Me gustaría recordarle al Frente para la Victoria cuántos jefes de Gabinete de su partido contestaban las preguntas en este recinto. Nosotros no nos escondemos, contestamos todas las preguntas", aseguró. Y agregó: "Desde del 2003 para adelante, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner no contestaban las preguntas. Háganse cargo de eso. Nosotros dialogamos de verdad".