Ella es Lara, la joven que creó un conmovedor rap para despedir a Micaela García

Lara Pintos tiene 18 años y se declara "feminista hace dos". El sábado, Lara estaba en su casa y se enteró que habían encontrado el cuerpo de Micaela García, la joven asesinada en Entre Ríos.





"Quedé devastada, se me nubló todo y toqué fondo", le dijo al portal de celulares uno.com.ar con la voz quebrada al otro lado del teléfono.





"Siento que nos están matando a todas y no todos se dan cuenta, ni hacen nada", agrega.





Ya había compartido varios mensajes en las redes sociales y sintió la necesidad de mostrar su furia y bronca con un video en Twitter.





El mensaje fue simple y contundente a la vez. "Justicia para Micaela. Justicia para todas las que callaron. #NiUnaMenos"





En el tuit había un video con sus palabras en rima, dando su homenaje y despedida para Micaela. Ese rap supera los 31 mil retuits este martes pasado el mediodía.









"Sentí que tenía que hacer algo más. Tenía que gritar", nos dice al explicar lo que la llevó a hacer ese video.





Lara vive en Quilmes centro, este año ingresa a la Facultad de Medicina de La Plata y dice que no pertenece a "ninguna agrupación política".









Simplemente tiene el objetivo de crear conciencia de la locura de la violencia machista y de la necesidad de que no sigan matando a las chicas. Ya pasó con Lola, con Melina, con Micaela. Y muchas más.





"Abramos los ojos porque hay mucha lucha por delante. Las otras chicas se están apoyando en nosotras", agrega, orgullosa de su reciente pero decidida militancia.





Lara vive con su madre y sus abuelos. "Mi vieja siempre me apoyó. Es madre soltera y todos están al tanto de mis ideas", cuenta.





Y suma: "Mi vieja nunca me criticó ninguna decisión. Al principio se asustaba cuando iba a las marchas. El año pasado fui a mi primera marcha. La del miércoles negro".





Lara siempre trató de llevar sus mensajes a las redes pero dice que este año, cuando entre a la facultad, también le gustaría seguir con su militancia feminista. "Me gustaría que no tuviese banderas políticas", suma.





"Empecé con este pensamiento desde muy chica. Siempre fui rebelde. Soy vegetariana y soy vegana. Siempre quise cambiar las cosas y no hacer lo mismo que el resto. Antes era una machista más y un día hice el click. Pensé 'soy mujer, soy más de lo que creen que soy. Soy alguien y quiero que nos traten como personas y que nos respeten´", señala.





Respecto al rap indica: "La música es algo muy fuerte. Si bien no es del todo música lo que hice, sí tiene sus rimas. Y es más fácil a que compartan eso a que compartan un texto. Por ahí la gente no se detiene a leerlo. Y al no leerlo, no lo comparten. Y al no compartirlo, no le llega a la cantidad de gente que le tiene que llegar para que nos escuchen".





"Muchas madres me comentaban y me sorprendí. Me decían que se sentían igual a los padres de Micaela. Tienen el miedo de que esto siga y no haya solución", cerró.



