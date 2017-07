Elisa Carrio arremetió contra el kirchnerismo: "¿De Vido declarará o lo matarán antes?"

La detención y el desafuero de De Vido, solicitado por Stornelli, depende ahora del juez federal Luis Rodríguez. Si avala la petición, le dará curso al Congreso para que se tramite la cuestión. Allí, cree "Lilita", se pueden conseguir los votos para avanzar contra el ex funcionario K. No obstante, alertó: "El arma que tiene él es que los conoce a todos, hizo muchos negocios, no sólo con los que están en el Frente para la Victoria".