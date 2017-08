El vicepresidente de Estados Unidos, llegó a la Argentina y mantendrá una intensa agenda

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó a la Argentina minutos antes de las 20. Mañana mantendrá una intensa agenda, que incluirá reuniones con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos al mediodía, con Gabriela Michetti, Francisco Cabrera, Marcos Peña y el canciller Jorge Faurie.

Además, el funcionario de Estados Unidos irá a la Bolsa de Comercio, aunque no se espera que haya anuncios de inversión sino que es una visita para "profundizar las relaciones" entre ambos países.

Pence llega a la Argentina con 10 empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede en la Argentina preside Alejandro Díaz. Si bien estos no forman parte de la comitiva, participarán del evento en la Bolsa.

El vicepresidente norteamericano estará en la Argentina dos días. Luego de los resultados en las PASO, más que nunca el objetivo de Macri será mostrar que sigue intacta la hoja de ruta de los acuerdos que firmó el 27 de abril pasado cuando visitó a Trump en la Casa Blanca. También hay expectativa por un mensaje en forma conjunta con una dura crítica al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Un punto clave en la relación de ambos países que aún no fue resuelto es la decisión de la administración norteamericana de avalar o no la denuncia de dumping contra la Argentina de parte de los industriales del biodiésel de Estados Unidos. Ese tema tendrá definición el 21 de agosto por la secretaría de Comercio de Estados Unidos. No se trata de un tema menor porque la Argentina pone en juego la exportación de unos 1.200 millones de dólares de biodiésel. Pero en la agenda inmediata de Pence y Macri no está previsto abordar este espinoso tema.

Lo que sí está en la mente del Presidente es avanzar en el trabajo conjunto que el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizan con sus pares de Estados Unidos por una cooperación en materia de ciberseguridad e intercambio de información sensible en cuanto a operaciones financieras sospechosas que puedan estar financiando a grupos terroristas.

