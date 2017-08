El presidente Macri anunció una suba mayor al 10% para los jubilados

El presidente Mauricio Macri anunció en diálogo con Cadena 3 un aumento superior al 10 por ciento para los jubilados en septiembre, en el marco del cierre de la campaña de cara a las primarias del domingo.

"No tengo el número exacto, es una forma polinómica", le dijo a Mario Pereyra cuando le consultó por una pregunta de un oyente de Juntos.

"Cada vez que bajamos la inflación, el salario avanza más. La inflación es la mayor estafa que hace un gobierno, que administra mal, a su gente y le cobra un impuesto tramposo. Mi compromiso es bajarla, quienes más la sufren son los trabajadores", agregó.

Destacó que a la baja en la inflación se suman los préstamos Argenta, y los más de 80 mil abuelos cordobeses que recibieron reparación histórica.

"Ahora tenemos estos créditos que permiten al abuelo en vez de depender del prestamista usurero, préstamos a una tasa razonable a cinco años", apuntó.

También resaltó los préstamos personales de la Anses a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas. "Eso explotó, hay más de 500 mil pedidos, procesamos 30 mil solicitudes por día", acotó.

Inflación.

Con relación a la meta inflacionaria del BCRA para 2017, del 17%, Macri recordó que el Central fija metas que se intentan cumplir y que este año será la mitad de 2016.

En concreto, sobre la expectativa para este año –hay quienes ya hablan que se ubicaría en torno al 21%–, se sinceró: "Todavía no sabemos dónde va a terminar. El BCRA está haciendo el máximo esfuerzo por alcanzar la meta. La tendencia es buena, estamos bajando".

Y señaló que para el 2019 la previsión es una inflación de un dígito.

Pensiones mal otorgadas

En otro orden de cosas, el jefe de Estado afirmó que en su gestión están trabajando para terminar con las pensiones "mal otorgadas" a ciudadanos extranjeros, por caso en Formosa en el límite con Paraguay.

"Estamos trabajando desde el primer día para terminar con estos comportamientos tramposos. Son muchos años en el vale todo, en la trampa , la viveza criolla; que nos han llevado a un tercio de los argentinos a la pobreza", indicó.

"Estamos trabajando y vamos a hacer lo imposible con la Cámara Electoral para que nadie que no tenga derecho vote. Es un sistema tramposo que lo queremos desarmar. Hay que trabajar para que la Argentina mejore sus instituciones", señaló.

Dólar vs. precios

Sobre la opinión de expertos en cuanto a que la suba del dólar se traslada a precios –algunos supermercadistas hablan de una suba del 5%– contestó que hasta el momento ello "no se ha verificado".

"Algunos pronosticaban para julio una inflación superior al 2% y parece que va a ser inferior. Hay que seguir trabajando. Tenemos que llegar a un dígito en 2019, porque me he comprometido a reducir la pobreza y si no mi gobierno habrá fracasado", dijo.

"El aumento de precios por la suba del dólar no se está verificando. Si la inflación de este mes es inferior al 2%, entonces eso no se verificó", concluyó.

Respecto a si el alza en la divisa obedece al miedo de que un posible triunfo de Cristina afectarías las inversiones, respondió: "El dólar se mueve porque hoy flota, no hay mas cepo. El BCRA toma medidas para que sea equilibrado y razonable. El Central tiene reservas, ha recuperado credibilidad".

¿Después de octubre?

Ante versiones de un posible ajuste post legislativas, Macri confió en un período de mayor crecimiento luego de que los argentinos "confirmen el camino tomado".

"Va a bajar más la inflación de lo que bajó en 2017, habrá más obra pública, más inversiones sumado a la revolución en la industria automotriz. Lear que había cerrado en Buenos Aires va a abrir una planta en San Francisco y va a generar 600 puestos de trabajo allá. Cada dos minutos una familia obtiene un crédito porque generamos confianza. Hay un crédito a 30 o 40 años", enumeró.

"Todo eso se va a profundizar y se va a seguir consolidando un proceso de confianza", vaticinó.

Errores

Ayer, la precandidata a diputados porteños oficialista, Elisa Carrió, pidió "perdón" por los "errores no forzados" cometidos por el Gobierno , y al respecto, Macri reveló que le dijo a su equipo de trabajo: " Hagan diez cosas a riesgo de equivocarse en dos o tres, no se queden en una cuestión de egos y hagan sólo dos perfectas".

"Pongan dinámica y si se equivocan, la máxima humildad, pidan perdón y corrijan. La Argentina necesita crecer. Soy una persona con sueños. En el desarrollo, la perfección no es posible. Tenemos que hacer y corregir", recalcó.

La Justicia

En relación a la Justicia, Macri instó a la población a mantener el compromiso para luchar por el fin de la impunidad.

"Tenemos buenos jueces, no generalicemos. Tenemos que apoyarlos. Todos juntos tenemos que obligar a todo el sistema judicial a que avance con rapidez", consideró.

"Y que no pasmos 22 años discutiendo la situación de Menem", mencionó por caso.

"Desde mi lugar, hago lo que puedo, promover que el Consejo de la Magistratura empiece a nombrar los mejores jueces de las ternas, no los amigos del poder de turno para que en los próximos 20 a 30 años tengamos los mejores jueces", concluyó.





Fuente: Cadena 3