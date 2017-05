El papá de Araceli conoció a Nancy y agradeció la "valentía" de identificar a Badaracco

"Quería conocer a Nancy para agradecerle la valentía que tuvieron", sostuvo hoy Ricardo Fulles, el papá de Araceli, la chica de 22 años que apareció descuartiazada en José León Suárez.

Ricardo se encontró con Nancy hoy en el estudio de televisión del programa "Arriba argentinos". Se trata de la muejr que identificó por la calle a Darío Badaracco, dio aviso a un puesto de Gendarmería y eso permitió la detención del principal sospechoso del asesinato de Araceli.

"Si no hubiera sido por ella por ahí no lo encontrábamos y vaya a saber lo que hacía después". En medio del dolor, Fulles volvió a cuestionar el trabajo de la fiscal, que ya le había tomado tres veces declaración sin dejarlo detenido. "Si se hubiera trabajado con rapidez hoy la tendría con vida a mi hija"

"Nosotros encontramos a estos tipos porque la fiscal estaba desorientada", manifestó después y dijo: "Ella tendría que haber seguido a esta gente y no mirar para otro lado". Criticó que se hayan investigado pistas falsas "para perder tiempo" y aseguró que Badaracco "no es un pobre tipo, es un delincuente con contactos en la policía".

"Nosotros no somos nadie para la justicia", indicó el hombre después de contar que fue su propia familia la que se ocupó de investigar durante los 25 días que estuvo desaparecida Araceli. "Cuidan a los delincuentes y no a los que no le hacemos mal a nadie".

A través de la red social Facebook, los familiares, amigos y vecinos de la víctima convocaron para hoy a las 18 una marcha en reclamo de justicia, la cual se llevará a cabo en avenida Márquez y 9 de Julio, en Villa Ballester, donde antes ya se habían hecho varias manifestaciones pero para pedir por la aparición con vida de la joven. "A mi hija no la voy a recuperar pero espero que sirva para que no pase más".