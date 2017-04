El juez que liberó al presunto asesino de Micaela pidió licencia porque está "deprimido"

Por liberar a Wagner, Rossi recibió numerosas críticas. De manera puntual, el presidente Mauricio Macri consideró que "el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no lo podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma".