El Gobierno nacional lanzará un plan de premios y castigos sobre el gasto público en las provincias

El Gobierno lanzará este miércoles desde Mendoza un ambicioso plan de premios y castigos en las cuentas públicas de todas las provincias que apunta a desarrollar en una ley de responsabilidad fiscal.

Los ministros de Hacienda provinciales se reunirán este miércoles en Mendoza con el equipo completo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien no podrá llegar allí porque estará en un acto en Corrientes con Mauricio Macri. De todas formas, según revelaron fuentes calificadas de la Casa Rosada, la intención del gobierno es coordinar con todas las provincias un gran acuerdo nacional para impulsar este año una ley de responsabilidad fiscal que busca controlar el gasto público, premiar a aquellos gobernadores que no ajusten sus déficit y emplazar a aquellos distritos que no cuenten con un ordenamiento en sus cuentas para evitar un mayor gasto corriente.

"Vamos a buscar un gran acuerdo nacional para que el esfuerzo en el gasto público que está haciendo el gobierno nacional sea acompañado por las todas provincias", expresó un allegado a Frigerio.

Durante la reunión en Mendoza se deslizarán los principales lineamientos del proyecto de ley de responsabilidad fiscal que el gobierno aspira aprobar este año en el Congreso y aplicar en toda su amplitud desde el año que viene.

Los ejes centrales de esta iniciativa de Macri son los siguientes:

1- Establecer un mecanismo técnico para que aquellas provincias que controlen su gasto corriente puedan acceder al crédito internacional sin necesidad de contar con el visto bueno de la Nación, siempre y cuando la deuda comprometida sea dirigida a la obra pública.

2- Se estima que aquellos gobernadores que muestren una complicación en sus cuentas y el déficit sea superior a la media se les impedirá designar fondos de gasto corriente más allá del índice de inflación. Esta es una fórmula que encontró el gobierno para moderar el gasto de las provincias en salarios estatales exclusivamente.

3- Los gobernadores que mantengan un orden en su gasto automáticamente recibirán una mejora en la calidad del gasto de capital dirigido a obras de cloaca, agua potable o vivienda.

4- Se establecerá una cláusula denominada "regla de fin de mandato" por la cual se prohibirá a las provincias en los últimos seis meses de final de mandato de un gobernador asumir gastos permanentes que después deberá asumir el nuevo mandatario.

5- Se crearán fondos anticíclicos provinciales para aquellas provincias con cuentas saneadas para que los excedentes presupuestarios sean destinados a un fondo especial que se pueda usar en casos de recesión o falta de recaudación impositiva.

Por otra parte, según lo prevé la ley de presupuesto nacional, se insistirá en Mendoza a todos los gobernadores que las jurisdicciones provinciales deberán ejecutar en el ejercicio fiscal 2017 una disminución del 10% del resultado, expresado este resultado en porcentaje del PBI.

A la vez, el Gobierno deberá registrar en el ejercicio 2017 una disminución del 10% del resultado primario deficitario neto de los fondos que la Administración Nacional deja de percibir por el Acuerdo Nación-Provincias suscripto el 18 de mayo de 2016.

El Gobierno sabe que en este año electoral este nuevo esquema de premios y castigos no se podrá aplicar por lo que quiere comprometer a los gobernadores a sacar esta ley durante 2017 para ponerla en marcha cuanto antes.

(Fuente: Infobae)