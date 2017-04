El conmovedor mensaje de la mamá de Micaela

El hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García conmocionó a la localidad de Gualeguay y a todo el país. Y su madre, Andrea Lescano, lejos del rencor y de la búsqueda de venganza, escribió un tierno mensaje dedicado a su hija en su perfil de Facebook.

"Vuela alto mi negra!! como siempre lo hiciste. Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver", escribió Andrea. "No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón. Agradezco y se que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos", añadió.

"Vos me enseñaste a ser mamá. Te quiero mucho, te amo. ¡Hasta pronto mi negra!", culmina el mensaje de la madre de Micaela García.

