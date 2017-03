Dujovne: "El Gobierno no ve a la CGT como un enemigo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que "lo peor" que puede hacer el gobierno nacional es dejarse "llevar por una amenaza de huelga" y tras remarcar que la Casa Rosada "no ve a la CGT como un enemigo" sino como un actor más con el cual se dialoga", dijo no comprender "bien las motivaciones del paro" anunciado por la central obrera para el 6 de abril.



En ese sentido, el funcionario consideró que el llamado a una huelga general por parte del triunvirato cegetista "tiene que ver con una gimnasia preelectoral, donde el kirchnerismo empieza a empujar a dirigentes más sensatos hacia posiciones que tal vez ellos no quisieran tomar".



"Yo creo que hoy hay otro clima en el país. No es que tenemos que lograr otro clima, tengamos o no el paro de la CGT", señaló Dujovne en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.



Asimismo, planteó: "El Gobierno no ve a la CGT como un enemigo; lo vemos como un actor más con el cual se dialoga. Y que vamos a dialogar al día siguiente, si es que habrá un paro".



Tras remarcar que "no comprendemos bien las motivaciones del paro" nacional convocado para el próximo 6 de abril, el titular de la cartera de Hacienda subrayó que "el año pasado, en medio de las medidas que hubo que tomar, que fueron difíciles, se pudo hablar con la CGT".



"Se aumentaron muchísimo las transferencias a los sectores más desprotegidos. El gasto social fue lo que más creció en el presupuesto en el año 2016. Lo sé perfectamente porque esa es mi área.



Cada vez que se modificaron precios de servicios públicos, se lo hizo incrementando notablemente el alcance de la tarifa social. Y el año pasado, la CGT tuvo un acompañamiento loable en términos de darle tiempo al gobierno", recordó el funcionario nacional.



No obstante, analizó: "Ahora, cuando estamos empezando a ver los resultados, el empleo está creciendo, la construcción crea 5.000 puestos de trabajo por mes, en la industria manufacturera finalmente se está terminando con el proceso de despidos que ocurrió a lo largo del año pasado, que tuvo mucho que ver con la recesión brasileña, hoy vemos a una CGT mucho más dura".



Para el ministro de Hacienda, este cambio de posición de la Confederación General del Trabajo "tiene que ver con una gimnasia preelectoral, donde el kirchnerismo empieza a empujar a dirigentes más sensatos hacia posiciones que tal vez ellos no quisieran tomar".



En ese marco, consideró que "el kirchnerismo empieza a tomar actitudes cada vez más agresivas con el gobierno, porque muchos de ellos se están jugando su libertad".



"La justicia es lenta, pero eso no quiere decir que no exista. Y realmente hay sectores que quieren que le vaya mal a la Argentina para que le vaya mal al gobierno. Apuestan a que al gobierno le vaya mal. Y esos sectores hoy, le hacen más difícil para los sectores más racionales de la CGT, tener una posición como la que tuvieron el año pasado", remarcó Dujovne.



Además, consideró que el paro docente bonaerense, "en buena medida, se enmarca también dentro de esa discusión" y afirmó que el titular de Suteba, Roberto Baradel, "tiene motivaciones políticas" y eso "dificulta las negociaciones" con la administración de María Eugenia Vidal.



"Creo que las medidas que está tomando este gobierno van en la dirección correcta y que lo peor que podemos hacer es dejarnos llevar por la ansiedad, el cortoplacismo, por una amenaza de huelga", afirmó el funcionario que está en Londres al frente de una delegación que participará de la mayor misión comercial empresaria argentina al Reino Unido de los últimos 20 años.



Por lo tanto, concluyó: "Hay que dialogar. Hay que escuchar a todos los sectores. Hay que explicar hacia dónde vamos. Pero lo que no podemos hacer es resignar nuestra idea de futuro que tenemos".