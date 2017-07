Diputados comenzará a debatir la expulsión de Julio De Vido

A priori son 14 los diputados de Cambiemos que integran la comisión. Pero dos de ellos, Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo (UCR), ya adelantaron que no están de acuerdo con expulsar al ex funcionario por "inhabilidad moral", sino que buscan su desafuero por "delitos contra la administración pública". A pesar de esto, fuentes del interbloque confiaron a Infobae que no descartan que ambos legisladores acompañen con disidencia parcial y de este modo no impedirían que llegue a la Cámara. Muy distinto sería si firmaran un dictamen de rechazo, lo que sí complicaría las posibilidades del oficialismo.

Sobre esto, Daniel Lipovetzky (PRO) explicó a este medio que "hay optimismo" para conseguir dictamen y argumentó que "están dadas las condiciones" porque los antecedentes los favorecen: "Diputados fueron apartados por causas menos graves. De Vido debe ser el diputado con más causas por delitos en la historia de la Cámara".

El rol del massismo, agrupado en el interbloque Una Nueva Argentina (UNA), será clave. Los seis miembros de la comisión, entre ellos Graciela Camaño y Margarita Stolbizer, se reunirán previo al debate para definir la postura porque aún "no hay un criterio unánime". Su primera intención era pedir la suspensión de De Vido y así lo plasmaron en un proyecto presentado por Julio Raffo, aunque aún faltan ajustar algunas tuercas, sobre todo porque tampoco quieren arriesgarse a quedar como la bancada que defendió al ex ministro de Cristina y Néstor Kirchner.