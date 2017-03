Desde la próxima semana faltará el fernet en las góndolas

Los trabajadores de la empresa Fernet Branca informaron ayer que comenzaron un quite de colaboración, en reclamo de un ajuste salarial por la inflación, cambios en la antigüedad y una extensión en la licencia por paternidad.

Los trabajadores, que producen el fernet de la marca más vendida en el país en una planta de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, comenzaron ayer a trabajar al 50% de la capacidad. "Decidimos una quita de colaboración por tiempo indeterminado; eso significa que trabajamos al 50%, bajando la velocidad de las máquinas a la mitad, durante las ocho horas de trabajo", explicó José Vera, uno de los delegados de los trabajadores.

Desde la empresa, en tanto, no quisieron referirse al tema ante la consulta de este diario, ya que aseguraron que no hay ningún conflicto con los empleados y que la actividad de la planta se está desarrollando normalmente.

Los trabajadores precisaron que comenzaron hace dos meses a negociar un ajuste salarial.

"Empezamos pidiendo un 40% de aumento, por la fuerte inflación y el tarifazo de servicios.

Ellos nos ofrecieron $ 2000 no remunerativos hasta julio, que luego pasan a ser remunerativos. Pero no nos cierra, tenemos atraso salarial. Esos $ 2000 equivalen a un 10% de un sueldo promedio, es insuficiente", explicó Vera.

El delegado gremial, afiliado a Soeva (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas), explicó que también reclaman un cambio en la antigüedad. "Quien trabaja hace 20 años recibe casi lo mismo por antigüedad que quien ingresó hace tres años. Hoy es del 1%; reclamamos que para una antigüedad de hasta 5 años sea de 1,5%; de 5 a 10 años, 2%; de 10 a 20 años, un 2,5% y para quien tiene más de 20 años de antigüedad, del 3%. Y también buscamos negociar una licencia por paternidad de 15 días, hoy solo tenemos dos días, después tenemos que dejar a nuestras mujeres solas, a poco de parir, aún doloridas", explicó Vera.

El año pasado, los trabajadores habían logrado un aumento del 42,6% en el básico a fines de febrero, tras amenazar con parar la empresa y su producción y alertar sobre un posible desabastecimiento.

Hasta entonces, los empleados cobraban un promedio de $ 6500 a $ 7000 por mes.

En esta oportunidad, el delegado gremial comentó que "si el conflicto se extiende y seguimos trabajando al 50% de la capacidad, podría haber algunas faltas de producto durante la semana próxima".

Como la empresa no quiso referirse al tema, al asegurar que no hay conflicto, tampoco pudo desmentir ni corroborar esta información. Pero este tipo de productos, más por tratarse de una marca líder como Branca, suelen tener stock acumulado, con lo cual la medida no afectaría tan rápidamente a sus ventas.

Los delegados pidieron además "disculpas" a los consumidores, en caso de que la medida pueda afectarlos.

(Fuente: El Cronista)