Desde el gobierno aseguran que Cristina Kirchner "abre el paraguas" ante una posible derrota

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que Cristina Kirchner "abre el paraguas" ante una posible derrota con sus denuncias sobre irregularidades en el sistema que se utilizará en el escrutinio provisorio y garantizó "transparencia" en ese proceso.



"Claramente acá están abriendo el paraguas, al menos es mi visión", afirmó Frigerio, quien subrayó: "en el pasado, la Justicia era la que recibía órdenes directas del Poder Ejecutivo. La Argentina es hoy una verdadera república con independencia de poderes".



En declaraciones a Diario Popular y a radios porteñas, el titular de la cartera política, el ministro señaló que "El software se depositó en la Cámara Nacional Electoral, y eso está sellado con la firma de todos los partidos, creo que el único que no estaba (en la reunión) era el kirchnerismo".



Además, el funcionario rechazó la denuncia de Cristina Kirchner sobre un "deterioro de las garantías electorales" y aclaró que no hubo "ninguna denuncia formal, judicial, en la elección de las PASO".



"Vamos a insistir para cambiar el sistema: no estamos de acuerdo y fue precisamente el kirchnerismo el que evitó en el Senado, cuando teníamos media sanción en Diputados, la reforma política. Si ellos ahora cambiaron su opinión y es conveniente para la Argentina apoyar la reforma política seguramente en la próxima elección podremos votar de otra manera, incorporando tecnología como hacemos en nuestra vida privada", agregó.



Además, destacó que "lo que evitó la discusión en el Senado fue la negativa del kirchnerismo a querer modificar un sistema de votación que ahora critican".