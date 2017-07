Cumbre en Mendoza: el Mercosur quiere que Venezuela suspenda las elecciones de la Asamblea Constituyente

El Mercosur aún no define si habrá sanción, o no, para Venezuela, pero sí se mostró a favor de instar al gobierno venezolano de no realizar las elecciones del próximo 30 para conformar una Asamblea Constituyente.

Según explicó el vicecanciller, Carlos Raimondi, el tema político más importante es la situación de Venezuela.

"La crisis social, política y humanitaria, la gran cantidad de personas que han perdido la vida en enfrentamientos, nos parece que es importante que el Mercosur pueda pronunciarse sobre esa situación", afirmó Raimondi.

Según el canciller, el bloque podría manifestarse "condenando esos hechos de violencia y bregando por las instituciones democráticas, por la paz, e instando a que las autoridades se abstengan de realizar las elecciones del 30 para conformar una asamblea constituyente. Es un paso en una dirección no deseada", añadió.