Cumbre del Mercosur en Mendoza: comenzaron los operativos de seguridad

mercosur2.jpg

mercosur3.jpg





(Fuente: Diario Uno)

Hay policías, pero no de Mendoza. Hay médicos y ambulancias, pero no de Mendoza. Hay personal afectado a la entrega de todo tipo de credenciales, pero no es de Mendoza. Si Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, al menos por esta semana y por la Cumbre del Mercosur parece haberse mudado a la provincia. Y vino con su propio personal.Los preparativos para la Cumbre más que preparativos ya son un hecho y están coordinados por personal de Cancillería. El típico paisaje del Mendoza Plaza Shopping invadido de niños y adolescentes en plenas vacaciones de invierno le dejó lugar a otra invasión: la de oficiales de la Policía Federal y Gendarmería Nacional. En todas las esquinas, en todos los accesos, están apostados en un notable operativo de seguridad.También hay bomberos y personal de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, que en la entrada del Intercontinental terminaban ayer de organizar toda la logística, recién llegados a Mendoza. De hecho, en todos los hoteles que están afectados a la Cumbre se montarán salas médicas, con enfermeros y médicos, mientras que en el Intercontinental también habrá una sala de estabilización.El Plan de Contingencias, que sí lo coordina Mendoza, incluye a siete hospitales: Central, Lagomaggiore, Español, Italiano, Clínica de Cuyo y Santa Isabel de Hungría. A ellos se les suma el Militar, donde se instalará una carpa para casos de intoxicaciones.En una de las playas del Shopping ya está también emplazada la enorme carpa para la prensa. El número fino no está, pero se estima que se acreditaron alrededor de 400 periodistas y técnicos. Para dejar todo impecable, ayer tres mujeres barrían los pisos y les pasaban la gamuza a las sillas."Empezamos a limpiar el lunes, tenemos a tres personas por turno y si hacen falta más, vamos a traer. Ya llegó mucha prensa de Buenos Aires", contó Carmen, una de las encargadas del operativo.El casino Cóndor de los Andes trabajará normalmente mañana, estará cerrado durante todo el jueves y el viernes volverá a abrir sus puertas a las 14. Incluso por la entrada misma del casino hay un grupo de uniformados y un escáner que controla el ingreso hacia el hotel.Vecinos denunciaron que ayer en los alrededores del Shopping, la policía levantaba una pequeña villa que se había conformado hacía poco tiempo, para evitar que fuera vista por los invitados al encuentro.Los vallados también llegaron para quedarse toda la semana y en la calle Primitivo de la Reta, donde está el Sheraton, están puestos en cada esquina. En la puerta del hotel, personal de una empresa de remises terminaba también de ajustar detalles. "Nosotros vamos a atender no sólo a Cancillería, sino también a la delegación de Brasil. Vamos a tener más de 100 autos trabajando", contó uno de los encargados de la firma, muy escuetamente. Todo es hermético y controlado.Según informó oficialmente el Gobierno de la provincia, los países que asistirán a la Cumbre hasta ahora confirmados son Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, además de Argentina.Este miércoles comenzarán a llegar, de acuerdo al protocolo oficial, los ministros de Relaciones Exteriores de los estados partes del Mercosur, estados asociados e invitados especiales. El gobernador Alfredo Cornejo tendrá a su cargo la apertura.