Cristina Kirchner habló sobre la Tragedia de Once y volvió a culpar al motorman

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, dijo hoy que el motivo de la tragedia ferroviaria ocurrida en Once fue que "no frenó el motorman" y deslindó a su gobierno de responsabilidad sobre el accidente de 2012.En una extensa entrevista este mediodía con el periodista Samuel "Chiche" Gelblung en el canal de cable Crónica, la ex mandataria se refirió a la tragedia de Once un día después de que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, comenzó a enfrentar un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en el hecho.La ex presidenta contó que recientemente se reunió con el padre de una de las víctimas de la tragedia, Raúl García, y dijo compartir con él la mirada que tiene sobre lo sucedido.