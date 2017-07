Cristina Kirchner estrenó spot publicitario y criticó al gobierno de Cambiemos

Música épica, imágenes de los rostros de militantes emocionados, banderas argentinas y la voz de Cristina Kirchner . Tras la confirmación de la candidatura de la ex presidenta como senadora nacional, el kirchnerismo lanzó el primer spot para las próximas elecciones legislativas.

El aviso repasa algunos fragmentos del discurso de la ex mandataria en la cancha de Arsenal, en Sarandí, durante el lanzamiento de su frente electoral Unidad Ciudadana. "Creo que lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad", afirma Cristina, mientras se proyectan imágenes de jóvenes y niños que asistieron a la presentación del espacio en el sur del conurbano bonaerense.

A pocas horas del cierre de listas para las PASO, el kirchnerismo difundió el primer aviso de la ex presidenta, que competirá en la provincia de Buenos Aires y estará acompañada en la boleta de Unidad Ciudadana por el ex canciller Jorge Taiana. El spot es un anticipo de lo que será la estrategia de campaña opositora de la ex jefa del Estado: hablarle a los afectados por las medidas de la gestión de Mauricio Macri .

Embed Unidad Ciudadana quiere ser la voz de la mayoría, la voz de los que no son escuchados y que sufren las medidas del Gobierno de Cambiemos. pic.twitter.com/ntygazlPyj — Unidad Ciudadana (@UniCiudadanaAR) 25 de junio de 2017