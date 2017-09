Cristina Fernández habló de todo en una entrevista exclusiva con Novaresio

-"Cuando fui presidente y sucedió lo de (Alberto) Nisman hablé por cadena nacional al país. En ese momento. Es impensable que el presidente haga silencio cuando la sociedad está conmocionada. Di mi hipótesis en ese momento. Lo hice cuando tenia la responsabilidad de ser presidente. Brindamos todo lo que teníamos a la Justicia".





-"Se conoce el arma que provocó la muerte. Se conoce quien le entregó el arma, que fue su asistente informático (Diego Lagomarsino). Se la dio en su casa y fue el último que lo vio con vida. Ese asistente tenía un vínculo. Tenía una cuenta en el exterior a su nombre. Y esa persona era un furibundo opositor a mi gobierno".

"En aquel momento, por parte de la oposición, hubo una utilización de todo este caso (la muerte de Alberto Nisman) para echar sospechas sobre mi persona y mi gobierno".





-"No recibí ninguna información sobre la Inteligencia de mi país. Porque precisamente estaba investigando la Justicia. Cualquier cosa que yo hubiese pedido, hubiese entorpecido la investigación".

-"Es un disparate. Y todos los saben. Es un inmenso disparate. Es una acusación sin ningún tipo de fundamento. No la creen ni quienes la formulan. No teníamos ningún motivo. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo sus vacaciones. Una denuncia en enero, sin pies ni cabezas, a nosotros. Justo a nosotros que fuimos los primeros en pedirle cooperación a Irán" (sobre la posible responsabilidad de su gobierno en la muerte del fiscal Nisman).





-"Era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder conocer la verdad. Hace 23 años que pasó el atentado y no hay ninguna respuesta a las víctimas y sus familiares. Fue lo que debimos hacer para lograr memoria, verdad y justicia" (sobre el memorándum de entendimiento con Irán).





-"No lo instruí al Canciller (Héctor) Timerman para ese encuentro con el canciller iraní. El encuentro con el canciller iraní fue en New York".

-"Néstor (Kirchner) era presidente. Los iraníes habían solicitado una audiencia. En aquel momento el presidente pidió una audiencia y Néstor puso como condición que se incluyera el tema Amia. Ellos no aceptaron y no hubo reunión".





-"Acusarme de traición a la Patria forma parte de una persecución judicial. Por traición a la Patria fueron acusados Juan Domingo Perón y, si el juez (Claudio) Bonadío lo establece, seré indagada yo. No tiene ni pies, ni cabeza. Me parece un disparate".





-"La democracia esta en emergencia en toda América Latina. En México asesinaron a 44 periodistas. Hay una violencia institucional y física. Hay miles de muertos. Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido... elegir un solo país y cargar sobre ese por una cuestión que sucede en tantos otros países donde desaparece gente".

-"En Brasil veo el juicio de destitución a Dilma Rousseff. En Venezuela hay presos políticos. Acá también. Milagro Sala es una presa política. Acá hay persecución y presos políticos. A aquellos que no piensan como él, el Presidente los considera mafiosos".





-"Hay una mesa judicial que integra el Presidente, el jefe de Gabinete, el Ministro de Justicia y un abogado. Eso no me parece democrático. Hubiese sido un escándalo si pasaba en mi gobierno".





-"No es la primera vez que estoy afuera del PJ. También fue así cuando fui candidata en el 2005. Consideramos que con el momento que estábamos viviendo, teníamos que unir fuerzas y no plantear divisiones entre nosotros. Nos iba a distraer del problema principal".





-"No siento que soy un obstáculo para la unidad del peronismo. La carta pidiendo la unidad fue dirigida a todos los electores que votaron oposición en la Provincia, no a los dirigentes. Si dos de tres votaron oposición, hay dos de tres que no quieren una política de ajuste".





-"Ganamos las elecciones en Unidad Ciudadana. Es muy difícil ser un obstáculo ganando las elecciones. Y, sobre todo, que te lo digan quienes no obtuvieron el resultado esperado en las elecciones".





-"Yo no quería ser senadora. Yo he sido presidente en dos oportunidades. El año pasado muchos intendentes creían que mi tiempo en la política ya había pasado. Mi candidatura no fue decidida individualmente, sino en forma colectiva, porque consideraba que era la persona que más votos podía sacar en la Provincia".





-"Si en el 2019 soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo. Voy a ser todo lo necesario para que el peronismo, con un frente amplio, pueda ofrecer a la ciudadanía algo mejor que lo que le ofrece este gobierno".





-"Que un gobierno elegido democráticamente en tres oportunidades por amplia mayoría sea considerado una asociación ilícita, revela que hay un manejo del poder judicial para poder invalidar un proceso político".





-"Es un atentado a la democracia que un gobierno pueda ser equiparado con una asociación ilícita. Es un gran disparate. El poder judicial está muy desprestigiado".





-"Hay un manejo descarado del poder judicial para perseguirme".





-"Es evidente que en los programas de televisión apuntan todos contra Cristina Kirchner. Un programa como 6,7,8, en el medio de un mar de programas y medios que atacaban al gobierno, que no difundían ninguna de sus obras, no afectaba a nadie".





-"Te reconozco que había inflación en nuestro gobierno, pero hoy hay más inflación. El problema de este gobierno es que no solucionó ninguno de todos los problemas que había y sacó lo que estaba bien".

-"No recuerdo que Aníbal Fernández (ex jefe de Gabinete) haya dicho esa frase ("En Alemania hay más pobres que en Argentina). Pero si la dijo, yo no estoy de acuerdo".





-"Yo no condeno a nadie (en referencia a Julio De Vido). No es una respuesta que te pueda contestar satisfactoriamente,. Encierra la trampa de lograr un titular para los diarios de mañana. Es una hipótesis" (cuando fue consultada sobre si nombraría a De Vido nuevamente como ministro de Planificación).





-"La evolución del patrimonio fue evaluada y juzgada. Nadie me descubrió una cuenta en Panamá Papers. Llegamos al gobierno con 23 propiedades. Todo está en nuestras declaraciones juradas".





-"Fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Cuando vinieron a decirme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía lo que había pasado. Tuve una gran indignación y un gran enojo. Me vino una gran tristeza y angustia. Pensé, más que en el proyecto político y en la imagen de nuestro gobierno, en los miles de pibes que habíamos incorporado a la política. Como se podían sentir con esa escena" (sobre la detención de José López con millones de dólares en un Convento).





-"Hasta el día de hoy quiero saber cuándo y quién le entregó ese dinero (a José López). Porque me cuesta creer que todavía frente a fajos de dinero termosellados, numerados y que se pueden identificar, todavía la Justicia no haya podido determinar quién se los dio y cuando se los dio".