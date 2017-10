Cristina: "Estoy en la lista negra de Macri...de los que tendríamos que desaparecer"

Cristina Kirchner brindó una "especie" de conferencia en el Instituto Patria, tras ser declarada a indagatoria por la causa AMIA. La citación del juez Bonadio llega a dos semanas de las elecciones legislativas y la ex presidenta mostró su malestar en torno a ello.

En un primer momento arremetió contra el juez federal Claudio Bonadio , quien ayer la citó para el 26 del actual para prestar declaración indagatoria por encubrir a Irán en el atentado a la AMIA, como denunció el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

La ex presidenta sostuvo que no sabe por qué delito la citó el magistrado y lo acusó de actuar en función de los "intereses políticos" de Mauricio Macri . "Ya basta. Hay que levantar la voz y denunciar la persecución y el deterioro grave de nuestra calidad democrática", dijo desde el Instituto Patria, su búnker porteño.

"Hacemos responsable a Bonadio de ser el servidor de los intereses políticos de Macri. Actúa como una correa de transmisión de las obsesiones del Presidente contra la oposición y contra mi persona", afirmó la ex mandataria.

Y agregó: "Hacemos responsable al presidente Macri de persecución política y degradación de nuestra democracia, de un uso partidario y obsceno, inconstitucional, donde el Poder Judicial actúa como una fuerza de tareas del Ejecutivo". "El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas", disparó la candidata a senadora nacional.

Con duras críticas al Gobierno, Cristina Kirchner afirmó que considera "inaceptable" la judicialización de la discusión política y cuestionó que se haya fijado un "cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral".

La postulante a senadora nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires dijo que la decisión del juez Bonadio de citarla por la denuncia de Nisman "vulnera todas las garantías". "Uno no sabe por qué ha sido citada. En un llamado a indagatoria se debe aclarar por qué delito se lo cita para que uno pueda ejercer su derecho de defensa. Quiero tener los mismos derechos que cualquiera, ni más ni menos", resaltó.

Durante la conferencia de prensa hubo lugar para una pocas preguntas de periodistas y fiel a su costumbre no dejó el monólogo de lado.

La denuncia de Nisman

Nisman habia dicho que Cristina Kirchner impulsó la firma del tratado con Irán para lograr la caída de los pedidos de captura internacional de la Interpol contra los iraníes que planificaron la voladura de la AMIA.

Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Andrés Larroque y Luis D'Elía, algunos de los denunciados por encubrir el atentado a la AMIA por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Bonadio, a cargo de la causa por la denuncia del fallecido fiscal, citó a indagatoria a Cristina Kirchner; el ex canciller Héctor Timerman; el ex secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini; y Oscar Parrilli. También fueron citados Andrés "El Cuervo" Larroque, el ex piquetero Luis D'Elía, el ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, Angelina Abbona y Juan Martín Mena.Todos ellos desfilarán por los tribunales de Comodoro Py durante las próximas semanas.

Se trata de la causa basada en la denuncia presentada en enero del 2015 por el entonces titular de la UFI-Amia, el fiscal Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.