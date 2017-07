Cristina ahora sí se acordó de las víctimas de una tragedia

Esta vez, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sí se solidarizó con las víctimas de una tragedia, en este caso la de San Rafael.

La crítica que más recibió en las redes sociales tras una serie de tuits de su cuenta oficial fue que nunca se solidarizó con las víctimas de ningún accidente durante sus 8 años como presidenta.

Y sin dudas, la respuesta más repetida fue "nunca te solidarizaste con las víctimas de Once", en clara alusión a la tragedia ferroviaria de 2012.

El accidente ferroviario de Once de 2012, la Tragedia de Once, ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012 cuando el tren № 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención.

La formación, de ocho coches, transportaba en plena hora pico a más de 1200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas y más de 702 resultaron heridas.

once.jpg Familiares de las víctimas elevaron el número de fallecidos a 52 al contabilizar un bebé en gestación.

tragedia-de-once.jpg Familiares de las víctimas de Once siguen reclamando justicia. Fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en 1970 en Benavídez, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en la localidad de Sa Pereira en 1978 que causó 55 muertos. Es más, en cada acto Cristina repetía una y otra vez frases como "trenes seguros" y hasta en la campaña de 2015 llegó a ironizar en la presentación de nuevas formaciones "estos sí vienen con frenos", lo cual también generó un enorme revuelo.

Tampoco se solidarizó con las víctimas de la Tragedia de Ruta 7, en febrero de 2014, en San Martín, Mendoza, que dejó 16 víctimas fatales cuando un camionero brasileño borracho iba en contramano por la autopista y chocó de frente de contra un colectivo de larga distancia.

La tragedia en San Rafael, ocurrida en la ruta 144 pasada las 16 de este domingo, se cobró 15 vidas. El micro, que no estaba habilitado, viajaba desde Las Leñas (Malargüe) hacia San Rafael y tenía a bordo a los chicos de una escuela de danza de la localidad Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires.





Los tuits polémicos de Cristina





Embed Acabo de hablar con Leo Nardini, Intendente de Malvinas Argentinas. Muy conmovidos por la tragedia ocurrida en San Rafael, Mendoza… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de junio de 2017



Embed Las víctimas son de Gran Bourg, de donde es Leo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de junio de 2017



Embed Los conocía a todas y todos: chicas y chicos muy comprometidos en tareas culturales, y sus familiares… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de junio de 2017



Embed El profesor de la escuela de danzas trabaja en la Municipalidad de Malvinas Argentinas, junto a Leo. Una verdadera tragedia… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de junio de 2017



Embed Junto a ellos en el dolor. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de junio de 2017



Estamos en campaña para las Elecciones 2017 y se nota.