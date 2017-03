Crisis en Sancor: trabajadores presentaron un amparo para impedir el cierre de una planta

Trabajadores de la planta Sancor de Coronel Charlone, localidad del distrito bonaerense de General Villegas, presentaron este lunes un recurso de amparo ante la Justicia de paz de la ciudad de Trenque Lauquen para impedir la paralización y el cierre de esa planta láctea, especializada en la elaboración del queso azul.

La planta Sancor de Charlone ocupa a unos 51 trabajadores pero es el motor económico de ese pueblo de 1.300 habitantes, ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El recurso de amparo fue presentado ante el juzgado de paz de Trenque Lauquen, con el patrocinio del abogado y diputado nacional por el Frente Renovador, Gilberto Alegre, intendente del partido de General Villegas desde 1995 hasta 2015.

En el recurso se pide que se obligue a la firma Sancor a "no interrumpir las actividades industriales y comerciales en dicho establecimiento y a mantener la planta operativa en las mismas condiciones que la actualidad, hasta tanto Sancor justifique en audiencia pública a realizarse en la comunidad aludida que los extremos aquí denunciados no son ciertos".

El escrito se refiere a las ventajas que tiene la planta por sobre otras de esa misma firma como, por ejemplo, "que no hay exceso de personal, son 51 empleados y es un personal altamente capacitado; hay materia prima, ya que de los 70.000 mil litros que acopia Charlone extraídos de la propia cuenca lechera, 30.000 son llevados por Sancor a otras plantas".

"Se realiza un producto como el queso azul que deja un amplio margen, se exporta a países de la región y requiere para su elaboración de una unidad productiva independiente, ya que la fabricación del mismo con otros quesos los contaminaría a través del hongo que produce y además se elabora la pasta para agregarle al Tholem, producto de fortísimo posicionamiento en el mercado", detalla la presentación.

Se destaca que "el cierre de Charlone resultará similar al cierre de los ramales ferroviarios de los '90, el pueblo va a desaparecer" ya que, explica, "Charlone posee 1300 habitantes, es decir 325 familias y de esas 325 familias, 51 trabajan directamente en la Planta Industrial e inyectan al pueblo más de 2 millones de pesos en salarios mensuales".

"Charlone posee además 100 establecimientos comerciales habilitados según el último censo, los cuales resulta esperable o probable que cierren al no tener clientes, ya que no existe otra dadora de empleo en Charlone, y la gente de Charlone no tiene cuentas en Suiza, sino que tiene cuentas en el almacenero", ironiza el recurso de amparo.

Actualmente, los directivos de Sancor obligaron al personal de sus plantas a tomarse vacaciones hasta el 31 de marzo próximo, en el marco de un proceso de reestructuración iniciado a partir de la crisis que atraviesa.

Alegre, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitó en el recurso de amparo que se intime a la empresa a presentar el plan de reestructuración que pondrá en marcha y se realicen inspecciones oculares a la planta para constatar que no está excedido de personal, que cuenta con la materia prima suficiente y que produce un tipo especial de queso, el queso azul.

Jorge Morales, trabajador de la empresa en Charlone, quien junto a sus compañeros concurrió al juzgado a radicar el amparo, expresó que "no tenemos ninguna respuesta, estamos de vacaciones hasta el 31 de marzo".

"Defendemos esto por los más de 50 años que tiene la planta, porque tenemos la materia prima, no estamos excedidos de personal y producimos un queso especial, vendible, rentable", remarcó.

