Comenzó la semana del cine argentino con precios reducidos en todo el país

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) con el respaldo del Ministerio de Cultura de la Nación, en una reunión que tuvo lugar en el Cinemark Palermo, dejo inauguradas las jornadas en las que, desde hoy y hasta el miércoles, todas las salas de todo el país, sin excepción, que exhiban cine argentino lo harán a un precio de entrada de 35 pesos.

En el encuentro participaron Ralph Haiek y Fernando Juan Lima, presidente y vicepresidente del INCAA, así como su gerente general, Juan García Aramburu, José Martínez Suárez, que está al frente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, así Martín Álvarez Morales, CEO de Cinemark, el director Juan Taratuto y la actriz Cecilia Dopazo.

"Creo que lo más importante y en eso estamos todos de acuerdo es que hay un montón de películas argentinas talentosas que tienen que encontrar su público. De alguna manera lo vimos este año con la plataforma audiovisual Play, que llega a todo el país y con la que en este año lanzamos estrenos dónde por un precio muy bajo llegan novedades a todo el país donde de otra forma no llegarían, menos aún a un precio popular", señalo Ralph Haiek en diálogo con Télam.

"Tomando eso como ejemplo pensamos que el hábitat natural del cine son las salas a la que mucha gente no puede acceder por el precio. No es un invento nuestro porque en muchos lugares del mundo se viene haciendo por ejemplo en España y Francia donde se hace pero con todas las películas. Venimos acá a lanzarlo y esperemos sea un éxito ya que incluye a todas las películas nacionales muchas de las 86 que se estrenaron este año en la Argentina. Por suerte todos los sectores de la industria se sumaron y en vista de eso esperamos un excelente repercusión", explicó.

Según Haiek "Teniendo en cuenta aquel mito de que la gente no ve cine argentino, pensamos que a veces el cine no está donde tiene que estar, y por eso no encuentra su público y Cine.ar terminaría con ese mito, Hace rato que tenemos 800,000 registrados en Cine.play y cada vez que pasamos una película o una serie y comprobamos las visualizaciones, llegamos a la conclusión de que el público existe pero lo más difícil es el tema de volver a que la gente lo vea más en salas, y entonces incluso por una cuestión geográfica, es que emprendemos estas semanas a bajo precio".

Por su parte Juan Lima explicó que "La idea de esta semana corta Me parece que tiene que ver con momentos en los que hay una buena relación del público con el cine nacional que existe un efecto contagio positivo la intención es sumarse a esta seguidilla de películas que pueden conectar con el público como mamá se fue de viaje o La cordillera o el fútbol o yo que hace que la gente. Aprovechando que hay un evento internacional como lo es el estreno de la genial 'Zama', poder dar lugar a mostrar todos los cines argentinos que existen. El amplio espectro, porque uno habla rápido del cine nacional como si se tratara de uno solo y por suerte el cine argentino es muy rico muy diverso, y más allá de las películas que llevan cientos de miles de personas existen otras con directores que en el futuro pasarán a ser autores de películas con gran cantidad de público", asegura.

"Cuando estamos hablando de cultura o de cine me parece que el tema de las entradas vendidas es sólo un aspecto de ese todo a tener en cuenta. Hay otro aspecto, como la presencia en festivales que me parece que es otra distinción qué nos lleva a prestarle atención. La idea es que en esos lugares donde las entradas de cine argentino son más caras sean unos días más económicas es positivo, y si lo podemos hacer es porque distribuidores y exhibidores se pusieron de acuerdo. Esto no tiene que ver con una inversión o presión del Incaa sino con el acuerdo de esos eslabones de la cadena del cine, y hemos tratando de incidir para que no fuera sólo tanques", agrego.

"Lo importante es lograr que esto que esto que implica diversidad y riqueza puede mantenerse y que a la vez cada película encuentre su público. De alguna manera estos cuatro días tienen un efecto festival, cuando las entradas son tan caras para una familia promedio nos hizo pensar que, porqué no dar la oportunidad de que esas películas puedan verse a un precio más bajo, películas que en otras condiciones no hubiésemos visto. El efecto multiplicador positivo es importante, Estamos muy contentos Esperamos que el público lo acompañe, y esperamos poder continuar en el tiempo. Hay películas que valen la pena ver", concluyó Juan Lima.