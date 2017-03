Causa Los Sauces: Máximo Kirchner afirma que su familia es víctima de una campaña de hostigamiento

Según informó su abogado, Carlos Beraldi, Máximo Kirchner presentó un escrito y se negó a responder preguntas. Su hermana, Florencia Kirchner, utilizó la misma estrategia esta mañana. En el texto denunció una "persecución política".

En su escrito, Máximo Kirchner aseguró:

– "Resulta evidente que están decididos a proscribir a la ex Presidenta de la Nación, tal como expresamente lo reconoció en múltiples reportajes la diputada Stolbizer, denunciante crónica de mi familia e ideóloga junto a Bonadio de esta causa".

– "Sin embargo, el saqueo del Estado por parte de los conspicuos miembros de la Patria contratista, los escándalos del Correo Argentino, Avianca-MacAir, el escándalo Arribas, entre otros tantos, los miles de despidos, el recorte de las jubilaciones, todas las mentiras de campaña y la crisis social desatada por la aplicación de las mismas políticas neoliberales que llevaron al país a la ruina no pueden ser ocultadas a través de este ni cualquier otro expediente judicial".

– "Debo dejar constancia de que este proceso supuestamente "judicial" es la muestra más palmaria de la campaña de persecución y hostigamiento de la cual es víctima mi familia".

– "Acusan a la empresa de ser un enjambre societario. ¿Sabe VS para qué se hace un enjambre societario? Simple, para ocultar los verdaderos dueños y evadir impuestos fugando capitales de dinero de la corrupción, entramado revelado a nivel global con el escándalo de Panamá Papers".

– "Enjambre societario, vuestra señoría, es una caracterización que les cabe a las más de 50 sociedades offshore (radicadas en paraísos fiscales y no declaradas) del presidente Macri".

Militantes de La Cámpora y la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acompañaron a los hijos de Cristina Kirchner a Comodoro Py.

Mañana será el turno de la ex jefa de Estado, quien pidió a la militancia que no la acompañe y centre sus esfuerzos en la organización de la movilización de la CGT.

El caso

Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.

Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.

La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaba.

(Fuente: Infobae)