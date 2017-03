Causa Los Sauces: El diputado Larroque no descarta que Cristina Kirchner pueda quedar presa

El diputado nacional y secretario general de la agrupación La Cámpora, Andrés Larroque, insistió en que no descarta que el juez federal Claudio Bonadio disponga la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner cuando este martes concurra a declarar en el marco de la causa "Los Sauces".



"No descartamos que mañana (por el martes) Cristina pueda quedar presa, el escenario es muy complejo", advirtió Larroque, al ser consultado sobre la situación de la expresidenta. En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado opositor consideró que "el problema tiene que ver con Cristina, con su alta adhesión (por parte de la ciudadanía) y el declive del gobierno".



"La falta de escrúpulos del partido judicial y el Gobierno nacional está a las claras", sostuvo Larroque, quien además defendió al diputado Máximo kirchner y su hermana Florencia, quienes concurrieron a prestar declaración indagatoria a tribunales.



(Fuente: NA)