Caso Maldonado: la familia dice sentirse agobiada de salir a desmentir información

Andrea Antico, cuñada del joven desaparecido Santiago Maldonado, dijo hoy que es "agotador tener que salir a desmentir todo el tiempo" las diferentes versiones periodísticas y que circulan en las redes en relación al caso, e insistió en aclarar que la mochila y el celular del joven que entregaron ayer a la Justicia "no eran los que portaba en el momento de su desaparición".



En este sentido, explicó que esos elementos fueron ofrecidos por Sergio Maldonado al juez Gustavo Lleral, actualmente a cargo de la investigación, en la charla que mantuvo con él, cuando recién tomó el caso, "cuando éste le preguntó sobre la vida de Santiago".



Incluso, remarcó que eso no se dio mientras el expediente era tramitado por el juez Guido Otranto porque ese magistrado -luego apartado por decisión de la Cámara Federal con asiento en Comodoro Rivadavia- "no recibía a los familiares" y "no daba las garantías necesarias para la investigación".



Ayer, ante versiones periodísticas y a través de las redes sociales que cuestionaron a la familia por haber supuestamente retenido en su poder esos elementos -por una mochila y un celular-, la familia Maldonado emitió un comunicado para aclarar que "no eran los que portaba Santiago al momento de su desaparición" sino que se encontraban en "la casa de El Bolsón" en la que habitaba Santiago y que los familiares los tenían en su poder "desde el 10 de agosto".



"Otra vez tuvimos que salir a desmentir, a poner un comunicado, es agotador. No puedo creer que haya tanta maldad y no sólo en las redes sino también en algunos personajes de la televisión", sintetizó en referencia a las permanentes versiones respecto de la desaparición de su cuñado.



"Ya nos parecía raro que hubieran pasado cinco días y no hubieran inventado nada nuevo, y lo que hicieron ayer, eso de pegarnos en todos lados diciendo que ocultábamos información...Es realmente cansador", insistió.



En el texto del comunicado, la familia indicó: "Ante las versiones que circulan en algunos medios de comunicación en el día de hoy, creemos necesario expresar que pocos días después de la desaparición de Santiago, Sergio concurrió a la casa donde vivía su hermano y retiró algunas pertenencias personales de Santiago entre la que se encontraba una mochila de tatuador con elementos para tatuar y otras pertenencias".