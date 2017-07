Carrió: "¿Van a seguir a los punteros que reparten paco en nombre del relato?"

Además consideró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es "como un fantasma" que genera miedo "como (el ex presidente Carlos) Menem en 2003".



En una entrevista que publica hoy el diario Clarín, Carrió consideró que los votos para la ex presidenta "están todos ahí en el Conurbano", razón por la que justificó sus recorridas en territorio bonaerense para ayudar a los candidatos de Cambiemos.



"Yo les digo a las mujeres del Conurbano que piensen a quién van a seguir, ¿a los mismos que les traen la droga, a los punteros que le reparten el paco en nombre de un relato que no existe, a quién le van a creer, a Cristina sin joyas? La elección es Cambiemos o volver al pasado", aseguró.



La legisladora se mostró muy optimista respecto de los resultados de las próximas elecciones. "Tengo veinte elecciones nacionales encima. Tengo claro cuando voy a sacar el 1,8 y cuando voy a superar el 30. Y estamos muy bien. Para mí Cristina, como dice Schiaretti, "no existe", es como Menem. ¿Te acordás el miedo a Menem en 2003? Es igual", opinó.



"Ella es una leona y yo otra", aseguró en relación a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

La mandataria bonaerense "quiere servir a la provincia, es terrible, pobre, todo lo que le tocó enfrentar en soledad, y además, a todo un sistema mafioso, así que yo colaboro desde donde puedo, no orgánicamente pero sí en todo el Conurbano con la lucha contra la droga, la corrupción. No tengo quejas".



De todos modos Carrió se mostró contenta con su postulación porteña porque "quizás no hubiera sido bueno para la Nación la confrontación directa con Cristina" Kirchner.



"Porque me da pena", respondió ante la pregunta de por qué prefería no confrontarla de manera directa.

Consideró que "muchísima gente entendió que lo que le falta es lo que le robaron" y destacó "la capacidad de rectificación" del gobierno de Mauricio Macri "porque el problema no son los que se equivocan; el problema son los necios, los que mantienen la equivocación".



"Este es el primer gobierno que a mí me acepta como soy", sostuvo Carrió, para quien "los hombres del poder necesitan la verdad" porque "lo que enferma a la sociedad es lo que no se dice y el silencio de los buenos le dio poder a los malos".

La precandidata a diputada nacional por la Capital Federal de Cambiemos, Elisa Carrió, dijo a las mujeres que visita en el conurbano les preguntó si van a seguir a "a los punteros que le reparten el paco en nombre de un relato que no existe" a la hora de decidir su voto.