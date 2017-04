Bullrich reveló que "había un plan" para evacuar a Cristina de Río Gallegos

Bullrich reveló que el Gobierno estaba preparado para intervenir en caso de que la gobernadora Alicia Kirchner o la ex presidenta estuviesen en peligro durante los incidentes que se registraron anoche y esta madrugada frente a la residencia, en el marco de una marcha en reclamo por los sueldos adeudados a los empleados estatales.



"Cuando tomamos conocimiento de la situación, nos pusimos en contacto con la custodia presidencial y pusimos en aprestos cerca del lugar del conflicto un equipo de la Policía Federal y otro de Gendarmeria para poder actuar en caso de que la situación de seguridad de la ex presidenta lo requiriese", declaró Bullrich a Clarín.



La ministra agregó: "Sabíamos que (Cristina Kirchner) además estaba con una nieta pequeña, lo que hacía más delicada la situación", y por eso "estuvimos en contacto hasta altas horas de la noche con los equipos desplegados, analizando la situación".



Bullrich consideró, en declaraciones a La Nación, que "si hay una ex Presidenta que está en una circunstancia en la que puede estar en peligro, es una tarea federal de darle la seguridad".

