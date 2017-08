"Bullrich desconoce el expediente o miente", sostuvo la abogada de la familia Maldonado

Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado , el joven desaparecido en Chubut desde el 1º de agosto, apuntó hoy contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al asegurar que "desconoce el expediente o miente".

"O la ministra desconoce el expediente o miente. Porque el 1º de agosto a las 19.10 horas hay una mujer que denuncia que Santiago fue privado de su libertad por Gendarmería. Es mentira que hayan pasado más de 36 horas y de repente, de la nada, aparece una denuncia", afirmó.

Heredia aseguró además que "es mentira que la familia no haya hecho todo desde el primer momento lo que el Estado le pidió", y advirtió que hasta que el gobierno no admita que el caso se trata de una "desaparición forzada de persona" no se sentará para trabajar "en conjunto".

"No puede haber ninguna búsqueda en conjunto si la ministra niega la desaparición forzada de Santiago, y pretende que está perdido o extraviado. Jamás se va a sentar la familia hasta que el Estado reconozca que Santiago es víctima de desaparición forzada", resaltó.

Anoche, la ministra Bullrich aseguró que tiene "una fuerte convicción" de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de Maldonado.

En ese sentido, la abogada contó que aportaron al expediente material de video en el que se identifica a Maldonado durante la protesta en la ruta 40, que fue desalojada por personal de Gendarmería el pasado 1 de agosto.

Heredia explicó que "desde el primer momento se solicitó la conformación de una investigación imparcial, que no lo es, porque la sigue llevando adelante el mismo juez y la misma fiscal que dieron inicio a todo este procedimiento el 31 de julio, cuando se ordena a Gendarmería desalojar la ruta".

No es una investigación pronta, porque ya estamos al día 27 de agosto y no sabemos dónde está Santiago. Y tampoco es eficaz", agregó.

Por último, advirtió que "es un mandato y una obligación del Estado" que Maldonado aparezca "con vida" y sostuvo que "es un derecho de los familiares que nadie presuma sobre el fallecimiento de Santiago".