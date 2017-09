Amenazaron de muerte a la hija del presidente: "¡Macri estás avisado!"

En la red social de Facebook apareció anoche un intimidatorio mensaje contra la hija del presidente Mauricio Macri, Antonia, junto a una imagen de un fusil. El juez federal Ariel Lijo es el encargado de investigar esta amenaza contra la pequeña.

Fuentes judiciales confirmaron que en el expediente que se inició anoche y recayó sobre Lijo, interviene además el Departamento de Delitos Tecnológicos. La investigación se inició por iniciativa de la propia policía cuando revisó la red social y localizó el mensaje. Al haber antecedentes de otras amenazas a la menor, se procedió a indagar la cuestión lo más rápidamente posible.

"Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Sé que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO!", fue el mensaje que se publicó anoche en el perfil de Caro Krúpskaya. Algunos usuarios de las redes sociales vincularon esa cuenta a Carolina Pavlovsky, hija del actor Eduardo 'Tato' Pavlovsky. El mensaje ya no aparece en el perfil de la mencionada mujer.

El escrito hace referencia a la desaparición del artesano Santiago Maldonado, de quien hace un mes que no se tienen noticias de su paradero luego de que Gendarmería reprimiera una manifestación mapuche en Chubut. Desde organismos de derechos humanos aseguran que se trata de una "desaparición forzada" y responsabilizan a la fuerza de seguridad y al Gobierno. Este viernes se llevarán a cabo desde las 18 horas diferentes marchas en distintos puntos del centro porteño para pedir por la aparición con vida del joven de 28 años.

Antecedentes. No es la primera vez que el juez Lijo está a cargo de investigar una amenaza de muerte a través de las redes sociales contra Antonia. En marzo del año pasado indagó a una ex empleada contratada del Ministerio de Desarrollo Social que admitió haber mandado un mail en el que afirmó que la vida de la pequeña corría peligro.

La mujer había escrito en su cuenta de Twitter: "Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia", y en uno de sus mensajes aparecía una foto de la niña con una tachadura en su cuello. Por ese delito, fue procesada.





