A pesar de los infromes del FMI y del INDEC, el presidente del Banco Central dijo cumplirá la meta de la inflacionaria

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reafirmó hoy la meta inflacionaria de entre 12 y 17% para este año, al tiempo que anunció la decisión de elevar la tasa de rendimiento de las Lebac a 28 días en dos puntos porcentuales, de 22,25% al 24,25%.



"No nos creían el año pasado cuando dijimos que íbamos a reducir la inflación. Pero yo estoy convencido que lograremos ubicar la tasa de inflación en la meta prevista de entre el 12% y el 17% para este año y será la sociedad la que nos podrá evaluar, a la que vamos a rendir cuentas", dijo el titular del Banco Central esta tarde durante la conferencia de prensa en la que presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) del primer trimestre.



Antes de ratificar la meta de inflación del corriente ano, Sturzenegger anunció que el Central había decidido elevar en dos puntos porcentuales la tasa de interés de la Lebac a 28 días de plazo, con lo que pasará de 22,25% a 24,25%, a tono con la decisión de la semana pasada de incrementar en 1,5 puntos porcentuales la Tasa de Política Monetaria del corredor de pases a siete días, en 26,25%.



De esta manera, el funcionario se adelantó al comunicado que emitirá en las próximas horas el BCRA en el que dará a conocer el resultado de la licitación de Lebac, así como el nivel de la tasa de rendimiento de estos títulos.



Otro importante anuncio de la presentación del IPOM de hoy fue que el ente monetario se fijará como "objetivo", aunque sin plazos ni métodos definidos, incrementar las reservas internacionales de su actual nivel equivalente al 10% del PBI hasta el 15%, para poner al país a los niveles que que han alcanzado otras naciones de la región.



Tras exponer el porcentaje de las reservas de otros bancos centrales de la zona con respecto al PBI, Sturzenegger dijo que "el año pasado compramos dólares a un promedio de 1.450 millones de dólares mensuales y colocamos las reservas cerca del 10% del PBI".



"Pero ahora queremos acumular más reservas, plantearnos un objetivo más agresivo que el del último año y llegar al 15% del PBI, lo que supone un tránsito hacia la normalización", dijo.



Al ser consultado sobre el impacto que esta política de compra de dólares podría tener sobre el tipo de cambio, el titular del Central señaló que "me parece muy importante entender que este Banco Central no tiene como objetivo contener el tipo de cambio. Este Banco Central tiene como objetivo bajar la tasa de inflación y no contener el tipo de cambio cuyas oscilaciones tienen que ver con la libertad que existe en el mercado".



Sturzenegger dedicó toda la primera parte de su exposición a defender la necesidad de una politica de desinflación porque, afirmó, "nunca pensamos que íbamos a tener que dar este debate", en una directa respuesta a las críticas que está recibiendo el Banco Central tras la suba de la Tasa de Política Monetaria el martes de la semana pasada.



En este sentido y al responder a una pregunta de los periodistas presentes, el presidente del BCRA admitió que "tiene que haber una autocŕitica (de su parte), ciertamente" por haber confiado demasiado en la buena marcha de la desinflación en diciembre y enero, lo que le llevó a no incrementar la tasa de referencia antes de la semana pasada.



"Hubo algún relajamiento de nuestra parte debido a los buenos resultados de diciembre y enero, pero ya en marzo comenzamos a discutir la necesidad de volver a diciembre en política monetaria", una decisión que llevó a la subida de 150 puntos básicos en tasa de Política Monetaria y de 200 puntos básicos en la tasa de Lebac a 28 días en la licitación de hoy.



En este contexto, Sturzenegger pasó revista a la evolución de la inflación minorista IPC-GBA, mostrando que la tasa interanual a marzo es del 24,2%, que la inflación núcleo (índice sin precios regulados y de variaciones estacionales) se ha mantenido en el 1,7% en los primeros meses de este año y que es absolutamente factible cumplir con la meta inflacionaria de 2017.



Para el BCRA, a partir del segundo semestre de mayo se irá verificando un descenso de los precios y, para alcanzar la meta, la inflación núcleo debe subir 14,4% en todo el año, teniendo en cuenta que en el primer trimestre la subida acumulada de esta tasa ha sido del 5,1%.



"Para alcanzar la meta inflacionaria, hace falta no sólo fijarlas sino tomar las acciones concordantes para que se cumplan los objetivos que se quieren alcanzar", enfatizó Sturzenegger.



En apoyo de su confianza en que las metas son alcanzables, el jefe de la autoridad monetaria dijo que los precios mayoristas, cuya conducta se ha considerado anticipatoria de los minoristas, subieron un 17,4% en términos interanuales hasta marzo, un número que se acerca al extremo superior del objetivo del 12-17% del BCRA.



Sturzenegger dedicó la mayor parte de su exposición y de las respuestas a las preguntas del periodismo al tema de la inflación ya que en los últimos días han crecido las críticas de los economistas y de la oposición a la política gubernamental.



Hoy, por otra parte, el FMI pronosticó que la tasa de inflación de Argentina será del 25,6% para este año, una previsión que Sturzenegger prefirió no discutir cuando fue consultado, aunque mostró un velado desacuerdo con esa perspectiva al deslizar "sobre el FMI......".



Finalmente, defendió la política de compra de dólares para las reservas y la política de esterilización a través de Lebac y ahora pases pasivos, destacando que a finales de 2015 había 371.501 millones de pesos en el stock de Lebac y que si bien ese monto casi se duplicó hasta los 705.442 millones de diciembre pasado, lo cierto es que "se compraron dólares para reservas por el equivalente a 228.362 millones de pesos".



En este punto, Sturzenegger dijo que tanto el año pasado como en el futuro "vamos a ver crecer los pasivos en pesos, pero también los activos en dólares que sirven de respaldo".