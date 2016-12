Pago con débito automático: un derecho que tiene el consumidor y muchos comercios ignoran

La AFIP obliga desde el año 2001 que todos los comercios acepten como forma obligatoria los pagos con tarjeta de débito, tampoco pueden hacer descuentos o vender a un precio más bajo por pago en efectivo.

Sobre esa base, los comercios que no dispongan de los postnet correspondientes serán intimados y multados, con la posibilidad de ser clausurados si no cumplen con la intimación. La medida incluye a las estaciones de servicio. A pesar de esta exigencia que ya cuenta con un par de años hay muchos locales que la ignoran y aún no poseen este tipo de derechos.

La única excepción para no contar con posnet es para los pequeños comercios ubicados en las localidades de menos de 5.000 habitantes. En la AFIP explicaron que los comercios que estén en infracción se les inicia lo que se conoce como "punto fijo": un funcionario de la AFIP se instala en el comercio y chequea que se facture correctamente todas las ventas. Además corrobora las ventas ingresadas con las ventas de periodos anteriores, a la vez que dispone de datos clave para fiscalizar las ventas futuras.

También la inspección se extiende al registro del personal. En esos casos, si hay personal no registrado, AFIP puede clausurar directamente el local. En la AFIP ratificaron también que el pago electrónico rige para las ventas sin límite o piso, ya sea de 10, 50 o 100 pesos.

La obligación de aceptar el pago con tarjeta de débito se remonta a noviembre de 2001 y rige para los contribuyentes que realicen operaciones de venta de cosas muebles a consumidores finales o presten servicios de consumo masivo.

Por cada operación la administradora de la tarjeta cobra un 3% si es de crédito y un 1,5% si es de débito, y la retención de impuestos. El consumidor tiene un reintegro del IVA del 4,13% en compras hasta $ 1.000, valor que se mantiene congelado desde 2001.

"Al pequeño comercio esta medida le origina problemas administrativos y financieros, por las retenciones de los anticipos de impuestos y por el diferimiento del cobro hasta la acreditación de los importes", señaló a este diario Carlos de la Vega, titular de la Cámara Argentina de Comercio.