¿Y ahora? Boca pidió un poco más y los rusos frenaron la compra de Pavón

La transferencia del delantero Cristian Pavón a Zenit, de Rusia, se frenó hoy ante una nueva contraoferta de Boca Juniors y las negociaciones continuarán en los próximos días.

Sin embargo, Pavón, de 21 años, tiene una cláusula de rescisión de contrato por 18 millones de euros firmada el año pasado y los rusos avisaron que priorizarán la compra del volante Leandro Paredes (Roma, Italia).

Si bien la operación quedó "stand by" tras el nuevo pedido de la dirigencia encabezada por Daniel Angelici, que le solicitó 22 millones de euros limpios para las arcas de su club, las partes son optimistas de cara al final de la misma y por eso Guillermo Barros Schelotto solicitó dos delanteros en este mercado de pases ante la inminente salida de Pavón y de Ricardo Centurión, por quien no se hará uso de la opción de compra.

El pase del delantero nacido en Córdoba y formado en el fútbol juvenil de Talleres, donde debutó a sus 17 años, fue comprado por Boca en 2014 en 1,5 millón de dólares y cedido a préstamo 6 meses a Colón de Santa Fe, con el que ascendió a Primera División.

Pavón actualmente descansa en Italia, donde está de vacaciones junto con su familia y aguardando que su representante, Fernando Hidalgo, lo notifique sobre en qué lugar continuará su carrera.

En otro orden, el goleador del campeonato y del 'Xeneize', Darío Benedetto reconoció que "no hay ofertas formales" por sus servicios frente a los rumores de su posible venta.

"Angelici sabe muy bien cómo pienso y cómo me manejo. En la fiesta estábamos disfrutando de la fiesta, no era momento de hablar de eso", avisó en una nota con radio Belgrano.

"A mí me gustaría, y más allá de eso tengo contrato y no hay ninguna oferta concreta, así que no podemos hablar de otra cosa que de mi continuidad en Boca", aclaró.

En las últimas horas los medios portugueses señalaron el interés de Benfica, actual tricampeón, para contar con el ex punta de Arsenal de Sarandí y América, de México.

De esta manera, el 'Mellizo' se ilusiona con mantener a uno de sus pilares en la construcción del título del campeonato de Primera División, en el que marcó 21 goles.

Además del defensor Paolo Goltz (América de México), Boca apunta a reforzarse en el mediocampo con Guido Pizarro (Tigres, México) y Gary Medel (Inter, Italia), un enganche y dos delanteros de los que aún se desconocen los nombres.

En otro orden, el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el secretario del club, Christian Gribaudo, firmaron un acuerdo con el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires para que estos recorran las dos manzanas que dan detrás de los palcos para certificar la posibilidad que tiene la institución de comprarlas para ampliar La Bombonera.

Por el Colegio sellaron el acuerdo Héctor D'Odorico y Gastón Sotelo, presidente y secretario, respectivamente. La idea es que personal de este establecimiento recorra las manzanas circundantes a las calles Del Valle Iberlucea, Brandsen, Aristóbulo del Valle y Antonio Zolezzi para hablar con los vecinos y considerar una venta.