Vuelve la Copa Argentina: San Juan recibirá uno de los partidos de cuartos de final

La Copa Argentina 2017 está en la etapa de octavos de final y busca a los mejores ocho equipos del año. El certamen volverá a San Juan en la siguiente etapa para disputar uno de los cruces de cuartos de final. Aún resta definir cuál será el cruce que se disputará en el estadio del Bicentenario.

San Juan ya recibió más de 50 partidos en la corta historia de la Copa Argentina. La mayoría de ellos se disputaron en el Bicentenario y sólo una vez se mudó a la cancha de San Martín para un San Lorenzo vs. Atlético de Rafaela. El último partido se jugó el 1 de diciembre del 2016 cuando River derrotó 2 a 0 a Gimnasia en la semifinal de esa temporada.

Hasta el momento el único duelo de cuartos de final definido es el que animarán Godoy Cruz ante Rosario Central. Otro cruce lo animarán los ganadores de los partidos Huracán vs. Vélez y Atl. Tucumán vs. Sarmiento de Junín.

Por el otro lado del cuadro aparece River que enfrentará la próxima semana a Defensa y Justicia. El vencedor se enfrentará ante el que se lleve la victoria en Belgrano vs. Atlanta. El último duelo de cuartos lo animarán los ganadores de Unión de Santa Fe vs. Morón y Olimpo vs. Gimnasia.

Una vez que se definan todos los cruces se elegirán las sedes para cada uno de ellos. Allí aparecerá San Juan para volver a tener la etapa de definición de la competencia.