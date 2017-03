Vuelve el fútbol local: cuatro partidos abrirán la primera fecha del torneo Oficial

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el calendario de la primera fecha de su torneo Oficial de Primera división. Este lunes quedó confirmado que el sábado será la jornada inaugural con cuatro partidos a jugarse desde las 16.30.

El partido de San Martín ante Boca que se jugará el domingo a las 16.30 en el estadio del Bicentenario impidió que se progamaran partidos para esa jornada.

Los duelos que darán el puntapié del certamen serán Juventud Unida vs. 9 de Julio; Peñarol vs. Trinidad; Colón vs. Marquesado y Árbol Verde vs. Unión. El martes será el turno de Alianza vs. Atenas y el miércoles jugarán Villa Obrera ante San Martín.

El partido de Desamparados ante Del Bono aún no está confirmado y esperan la confirmación del partido del Puyutano en la cuarta fecha de la Reválida del Federal A. El juego se disputaría entre el martes y jueves.

Torneo Oficial

1º Fecha

Sábado:

Juventud Unida vs. 9 de Julio

Peñarol vs. Trinidad

Colón vs. Marquesado

Árbol Verde vs. Unión

Martes 28 de marzo:

Alianza vs. Atenas

Miércoles 29 de marzo:

Villa Obrera vs. San Martín

A confirmar: Desamparados vs. Del Bono