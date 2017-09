Volvió a sumar: San Martín empató con Racing y cortó la racha

San Martín rescató un punto en su excursión por Avellaneda. El Verdinegro igualó 0 a 0 con Racing y cortó la racha negativa de dos derrotas inmerecidas. El partido fue muy parejo y el empate le sentó bien a los de Gorosito.

El Verdinegro se paró de otra manera y no se pareció al de las primeras tres fechas. Sabido es que Racing tiene el contraataque como su arma más importante y por tal motivo Gorosito apostó por retrasarse para que no lo agarren mal parado. Eso funcionó en la primera parte donde la Academia tuvo la pelota, pero no inquietó a Ardente. San Martín no logró salir de contra por las impresiones que mostraba cuando recuperaba la pelota. Así se fue la primera mitad sin situaciones de peligro.

En el complemento la situación fue similar hasta casi los 30'. Racing intentaba pero no molestaba a Ardente y los cambios que hizo Pipo fue para mejorar arriba y lo consiguió.

El partido se abrió y se hizo de área a área. Mucho vértigo con un ida y vuelta que daba la sensación que podía romper el 0-0. Luque tuvo la más clara de San Martín cuando quedó mano a mano y no supo que hacer ante el arquero. Luego un centro de Luque quedaba servido para Villaruel y se la sacaron justito.

Pitana dijo que no había más tiempo y el empate le sentó bien a lo visto en Avellaneda. San Martín volvió a sumar y esa buena noticia se reflejó en los rostros del plantel. La próxima semana recibirá a Rosario Central y allí buscará volver al triunfo para acomodarse mejor en su lucha con el promedio.