Viernes de fútbol: San Martín y Boca definirán el triangular en el Bicentenario

El Triangular Difunta Correa culminará este viernes con el partido que animarán San Martín y Boca en el estadio del Bicentenario. El partido se jugará desde las 21.15 y será el último duelo del torneo que también protagonizó River.

El certamen comenzó con el 1 a 1 de San Martín ante River y luego llegó el triunfo de Boca, por 1 a 0, en el primer Superclásico de la historia disputado en San Juan.

Los entrenadores apostarán por equipos con algunos jugadores que no tuvieron mucho rodaje en los últimos partidos. Guillermo no tendrá en cancha a los cedidos a los seleccionados y cuidará a los habituales defensores titulares. Gorosito cambiará a la mayoría de los titulares y sólo mantendrá Carabajal, Rodríguez y Luque que aparecieron ante Rosario Central, pero que antes no habían jugado demasiado.

Las entradas se venden en las boleterías de Hugo Espectáculos y a través de la web de ticketek. Los precios van desde los $200 hasta los $900. Los menores de 10 años no pagan.

Probables formaciones:

San Martín de San Juan: Leonardo Corti; Pablo Aguilar, Damián Schmidt, Leandro Vega, Luis Olivera; Marcos Gelabert, Nicolás Pelaitay; Gabriel Carabajal, Maximiliano Rodríguez, Martín Luque; y Pablo Magnín. DT: Néstor Raúl Gorosito.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Fernando Evangelista; Leonardo Jara, Julián Chicco y Agustín Bouzat; Cristian Espinoza, Walter Bou y Oscar "Junior" Benítez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cancha: Bicentenario de San Juan.

Hora de inicio: 21.15.