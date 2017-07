Viene torcido: Marchi anticipó que hay deudas y así no arrancarían los torneos

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, advirtió este jueves que los campeonatos de AFA no comenzarán en caso que los clubes no cancelen la deuda salarial con los jugadores.





El dirigente gremial estimó en "500 millones de pesos" el atraso de haberes que sufren los futbolistas de Primera División y cuestionó que "muchos clubes estén incorporando mientras no le pueden pagar a sus jugadores".





"Para que empiece el fútbol en agosto se debe resolver este conflicto porque de esta manera, el fútbol no arranca. Los clubes tienen que pagar lo que deben. Si pagan, no habrá paro", aseguró en diálogo con ESPN.





"Es inaceptable que los clubes endeudados empiecen el torneo, no deberían poder jugar. Muchos deben millones y se siguen reforzando. No creo que pueda cumplirse lo del Fair Play financiero", consideró.





La AFA comunicó el pasado lunes que los clubes no podrán incorporar más de cuatro jugadores en el actual mercado si no saldan la deuda con la entidad de Viamonte y que a partir de diciembre próximo, los que deban, directamente no podrán inscribir a sus contrataciones.