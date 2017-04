Valenciano ganó en Caucete y se mantuvo en lo más alto del Apertura de hockey

Valenciano sacó pecho como visitante y acumuló su sexto triunfo en igual cantidad de partidos. Concepción también ganó fuera de casa y lo sigue de cerca en la tabla de posiciones. La 6ª fecha del Apertura se completará, desde las 21.30, en la noche del viernes.

La fecha comenzó este miércoles con cinco partidos entre los que se destacó la victoria de Valenciano. La Barraca venció, como visitante, 10 a 4 a Unión Deportiva Caucetera con cinco goles de José García, dos de Maximiliano Ortíz, dos de Mathias Arnaez y el restante de Gonzalo Rodríguez. Los descuentos de los cauceteros los consiguieron Tomás Bustos (2), Federico Fernández y Federico Puentedura.

Los otros resultados de la noche fueron: Sarmiento 1 – Concepción 5; Bancaria 5 – Olimpia 4, Lomas 0 – SEC 7 y Richet 10 – Aberastain 2.

La fecha se completará el viernes, desde las 21.30, con Unión vs. Estudiantil, Media Agua vs. UVT, Huarpes vs. B° Rivadavia y Colón vs. Social. Banco Hispano cumplirá con fecha libre.

Posiciones: Valenciano 18; Concepción 12; Olimpia y Social 12; Unión y SEC 11; Bancaria y Richet 9; B° Rivadavia 8, Banco Hispano, UVT y Huarpes 7; Estudiantil y Caucetera 6; Media Agua 4; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.