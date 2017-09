Una mala para el Melli: uno de los colombianos vuelve lesionado de las Eliminatorias

La lesión del defensor colombiano Frank Fabra, quien salió golpeado del partido que su selección empató ayer con Brasil, es la principal preocupación del director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, para definir el equipo que jugará el domingo contra Lanús por la segunda fecha de la Superliga del fútbol argentino.

En cambio, los volantes Fernando Gago y Pablo Pérez, fundamentales en la estructura táctica del equipo, hicieron hoy un trabajo especial pero solo por precaución y se estima que llegarán en buenas condiciones al encuentro.





A Fabra, que no terminó el encuentro ante Brasil por una fuerte contractura en la pierna izquierda, lo observará mañana el cuerpo médico y determinará la necesidad de hacerle o no estudios: si no llega, lo reemplazará Fernando Evangelista, que en el torneo pasado estuvo a préstamo en Atlético Tucumán y que en su vuelta el sábado en el amistoso con River tuvo una aceptable actuación.





Gago, por su parte, se retiró mareado y con un dolor fuerte en la cabeza y en un oído del choque con River en San Juan y ayer, más allá de que se resolvió no hacerle estudios, se le indicó que no se entrenara y que fuera a hacer reposo.





Pérez, finalmente, se fue ayer en plena práctica de fútbol reducido debido a un fuerte dolor en el pubis que lo tiene a maltraer desde la semana pasada y por eso estuvo en el banco de los suplentes ante River.





Ambos hicieron hoy el trabajo físico con el resto del plantel -pero de manera más liviana- y después siguieron aparte mientras los demás realizaron un táctico de presión y definición. En este ejercicio participó Darío Benedetto, que ayer jugó los últimos minutos para la selección Argentina en el empate 1 a 1 ante Venezuela.





Con el regreso mañana de Fabra y sus compañeros colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona y del uruguayo Nahitan Nández, Barros Schelotto tendrá el plantel completo para definir la formación; la idea, en principio, es repetir los 11 que arrancaron la Superliga con la victoria en la Bombonera sobre Olimpo por 3 a 0.





De no mediar ningún inconveniente, el equipo sería con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra o Fernando Evangelista; Pérez, Barrios y Gago; Cristian Pavón, Benedetto y Cardona.





Luego de la práctica de hoy habló en rueda de prensa el arquero Guillermo Sara, quien jugó desde el comienzo en el amistoso ante River pero que el domingo volverá a ser suplente de Agustín Rossi: "Estoy trabajando tranquilo y cuando me toca quiero cumplir. Veremos qué pasa de acá a diciembre", dijo.





"Seguro que salir campeón nos dio tranquilidad como grupo. Pero sabemos que acá en Boca hay que ganar siempre y no te podés quedar. Quizás estamos más maduros para jugar los partidos pero repito que acá siempre hay presión", agregó.





Sobre el final también opinó de la selección y el empate ante Venezuela: "Está difícil pero no invento nada diciendo que hay grandes jugadores y por eso estoy seguro de que vamos a clasificar al Mundial de Rusia".

Boca volverá a las practicas mañana desde las 9.30 en el Complejo Pedro Pompilio y a puertas cerradas para la prensa de cara al choque con Lanús en la Fortaleza Granate (el domingo a las 20.05 con arbitraje de Fernando Echenique); y del partido del martes próximo frente a Guillermo Brown de Madryn por los 16vos de la Copa Argentina, a las 21 en Mendoza.