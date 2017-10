Una luz de esperanza: Si Argentina le gana a Ecuador se asegura al menos el Repechaje

Aunque no lo creas Argentina sigue dependiendo de Argentina para llegar a Rusia 2018. Los resultados del jueves le dieron la posibilidad de asegurarse el Repechaje en caso de vencer a Ecuador en Quito el próximo martes. Un empate le da una mínima chance y una derrota lo dejará afuera de la Copa del Mundo.

La tarea no será sencilla pero la Albiceleste también podría sacar pasaje directo si se dan otros resultados. Para no jugar el Repechaje deberá, además de ganar, esperar por un empate entre Perú y Colombia o que Chile no gane en su visita a Brasil.

Argentina también podría llegar a jugar el Repechaje en caso de empatar. Para ello también debería esperar que Colombia le gane a Perú y que Paraguay no le gane a Venezuela.

La última fecha:

Ultima fecha de eliminatoria.jpg

La tabla de posiciones:

tabla penultima eliminatorias.jpg