Un groso lo banca: el Batigol respaldó al Pipita Higuaín y le pegó duro a otros

El exgoleador Gabriel Batistuta respaldó a Gonzalo Higuaín, marginado de la Selección argentina, y aprovechó para criticar a la AFA, Boca, Carlos Tevez y a Jorge Sampaoli, en diálogo con Fútbol 910 por Radio La Red.



"Bati" consideró que el "Pipita" es uno de los mejores del mundo en su posición y se quejó porque "no existe" para la entidad madre del fútbol argentino.



Además, opinó que Tevez no está en buen nivel si desea regresar a Boca, al cual criticó por no haberlo contratado como manager luego de varias charlas preliminares.



Sobre la Selección, confesó ver "al equipo bastante complicado más allá que ganó en la última fecha sin brillar y ante un rival que estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos", en referencia a Ecuador.

"Todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora. Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró a la Selección en un momento delicado y se llegó a la última fecha sufriendo como nunca", aseveró en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Acerca de Higuaín, sostuvo que se "lo trató muy mal porque falló en dos momentos donde todos esperábamos que no fallara2 y remarcó que "eso no quiere decir que no sepa jugar ya que es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial".

"En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene nueve para sacarle jugo. Lamentablemente, tuvo esas dos jugadas que lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento", sostuvo.

¿Quién va a Rusia?, le preguntaron: "Ninguno de los tres (Higuaín, Icardi y Benedetto) se merece quedar afuera de la lista", afirmó.

Batistuta se quejó porque a los campeones del mundo de 1978 y 1986 AFA se los lleva de "amuleto" y opinó que "hay muchas maneras de poder aprovechar la experiencia de alguien que ya estuvo y conoce el camino que te lleva a triunfar".

Consultado por la chance de ser manager de Boca, reveló que se había "entusiasmado bastante porque me habían llamado mucho, aunque parece que ahora cambiaron de idea".

"Faltó que me llame (el presidente Daniel) Angelici. Me llamaron bastante, quedamos en seguir hablando del tema pero parece que cambiaron de idea. Todo el mundo sabe que me gustaría esa función, sobre todo un equipo grande como Boca", afirmó.

En tanto, calificó de "desastre lo que pasó en AFA en los últimos 20 años" y remarcó que "hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas".



"El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo", se quejó.



Por último, hizo referencia al posible regreso de Carlos Tevez a Boca en 2018 y comparó que "un equipo de fútbol es una empresa, si querés ganar la Copa Libertadores nadie quiere en una empresa a alguien que no está bien".



"Si Tevez vuelve y es el que todos conocemos, no le hace bien a Boca solo sino al fútbol mundial. Ahora, si viene y está a media máquina ya no es lo mismo. Está jugando lejos, en un nivel que no es muy competitivo y tuvo un par de lesiones", cerró.