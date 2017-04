Un gigante se despide: El Chapu Nocioni anunció su retiro del básquetbol

El basquetbolista Andrés Chapu Nocioni, de 37 años, del Real Madrid de España, anunció este lunes a través de una carta publicada en su cuenta de la red Twitter que se retirará del basquetbol una vez que finalice la actual temporada.

El "Chapu", que había dejado el seleccionado nacional luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, comunicó su decisión a través de una carta en la que dijo: "Me voy me retiro antes de que me echen", y realizó un resumen de su carrera con sensaciones, agradecimientos, recuerdos y objetivos aún pendientes.

Embed Hola a todos! He tomado una decisión sobre la temporada que viene, acá está: pic.twitter.com/BeREGequye — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 3 de abril de 2017

"Después de tantas batallas, he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes, y plateistas de la primera fila", indicó el jugador santafesino.

También expresó que "víví como jugué. Fui siempre honesto y entregué mi corazón en cada club que estuve; todos los días, todas las prácticas, todos los partidos. dejo el básquet de la manera en que yo quiere dejarlo compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquia mundial", añadió el "Chapu".

El jugador fue una de las piezas claves de la denominada "Generación Dorada", con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el FIBA Diamond Ball 2008, los Campeonatos FIBA Américas de 2001 y de 2011 y el Campeonato Sudamericano de Baloncesto de 2001.

También consiguió la medalla de plata del Campeonato Mundial de Baloncesto del 2002, del Campeonato FIBA Américas de 2003 y el Campeonato FIBA Américas de 2015; además la medalla de bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, así también del Campeonato FIBA Américas de 1999.

El basquetbolista nacido en la ciudad de Santa Fe, que en noviembre cumplirá 38 años, comenzó a jugar en el club Ceci de Gálvez cuando apenas tenía 6 años.

Su vasta carrera incluyó 12 clubes que fueron Racing Club (1995-1996), Olimpia de Venado Tuerto (1996-1997), Independiente de General Pico (1997-1999),

También pasó por Tau Cerámica (1999-2000), Bàsquet Manresa (2000-2001), Tau Cerámica (2001-2004), Chicago Bulls (2004-2009), Sacramento Kings (2009-2010), Philadelphia 76ers (2010-2012), Peñarol de Mar del Plata (a préstamo para el Súper 8 de 2011), Caja Laboral Baskonia (2012-2014 ) y desde 2014 hasta la actualidad el Real Madrid.