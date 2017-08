Un cuento chino: "Si vuelvo a Boca es por el hincha, quiero volver a sentir eso"

Carlos Tevez dejó entreabierta la posibilidad de un pronto retorno a Boca Juniors y advirtió que "si vuelvo a Boca es por el hincha. Es una de las cosas que me motiva. Quiero volver a sentir eso", dijo.

Tévez, de 33 años y actual jugador del Shanghai Shenhua de la Superliga de China, admitió que volver a vestir la camiseta azul y oro es una decisión "que me motiva".

En nota concedida al programa radial 'Super Mitre Deportivo' (AM 790), el delantero consideró que en "diez días, cuando llegue a la Argentina, me reuniré con (Daniel) Angelici y decidiré", admitió el atacante, aunque luego contradijo esa afirmación al manifestar que debe "volver a China para jugar con el Shanghai" una vez que finalice su período vacacional.

"El presidente (Angelici) piensa que voy a volver; la gente, también. Pero la decisión es de uno. Debo encontrarme yo mismo y tomar envión", reconoció.

Luego de casi un año y medio en la entidad de La Ribera (tras su experiencia en Juventus de Italia), Tevez aceptó la propuesta de la entidad de Shanghai, que le abona cerca de 80 millones de dólares por dos años de contrato.

"No estaba con la cabeza como para continuar en el club. Las decisiones que tomo, siempre las tomo pensando. No me arrepiento, me voy siempre con la frente alta", justificó, en relación a su apresurada salida del club en enero último, tras haber contraído matrimonio con Vanesa Mansilla.

"La incentivación para volver a Boca es ganar la Copa Libertadores e irme por la puerta grande", manifestó el también ex jugador de Manchester City, Manchester United y West Ham, de la Premier League británica.

Tevez también se refirió a las declaraciones que otro ídolo de la entidad, Juan Román Riquelme, virtió sobre él, pidiéndolo para el conjunto que intentará ganar la Libertadores 2018.

"Le agradezco a (Román) Riquelme por lo que dijo de mí. Me pone feliz que quiera que regrese al club", sostuvo Tévez, que había tenido una polémica verbal con el retirado crack de Don Torcuato.

"Las cosas que se las tuve que decir a (Román) Riquelme se las dije. Nunca dije es Tevez o Riquelme. Eso lo hizo el periodismo", indicó el delantero que marcó solamente 2 goles en 12 partidos desde su llegada a la institución de Shanghai.

La salida del 'Apache' de China no parece sencilla, ya que los términos del vínculo hablan de un resarcimiento económico en caso de que el jugador "no cumpla" los dos años de contrato firmados con Shanghai Shenhua.

"Siempre soy agradecido al hincha de Boca, aun al que me critique. Yo siempre les dí mi corazón, también", resaltó Tévez.